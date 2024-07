Política Conheça a mansão de R$ 6,1 milhões de Flávio Bolsonaro

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2024

A casa é equipada com suítes e suíte master, academia e brinquedoteca. Foto: Reprodução A casa é equipada com suítes e suíte master, academia e brinquedoteca. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Adquirida em 2021 por R$ 6,1 milhões, a mansão do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fica dentro do Condomínio Ouro Branco, lugar de residências de luxo em Brasília, no Setor de Mansões Dom Bosco, Lago Sul, área nobre da cidade.

A casa é equipada com suítes e suíte master, academia e brinquedoteca. Tem piso e todas as varandas em mármore, sala ampla com pé direito duplo e cortina automatizada na sala. Na área externa, tem sauna integrada à piscina, área gourmet, churrasqueira e forno de pizza.

O imóvel tem 936 m² de área construída e 2.400 m² no total, segundo a escritura.

O senador pagou à vista R$ 2,9 milhões, segundo ele, com o dinheiro da venda de um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O restante foi financiado junto ao BRB. Flávio Bolsonaro passou a ter que pagar prestação mensal de R$ 18.744,16.

A quitação da dívida imobiliária foi feita com seis pagamentos extras – que variaram entre R$ 198 mil e R$ 997 mil e somaram R$ 3,4 milhões. O último pagamento ocorreu em março deste ano. A mansão de Flávio tem piscina, jardim planejado, academia, espaço gourmet e cinco suítes. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que todos os recursos têm origem lícita. Não detalhou, porém, a origem do dinheiro.

“A quitação da dívida com o BRB só comprova que o banco não me emprestou dinheiro por causa de meus olhos verdes, mas sim porque eu tinha capacidade de honrar com os pagamentos. Além da atividade parlamentar, sou empresário e advogado. Para a decepção de quem torce contra, todos os recursos, como sempre, são lícitos e fruto do suor de meu trabalho”, disse Flávio, em nota.

O BRB disse, em nota, que não comenta casos de clientes em função do sigilo bancário, mas que “adota os procedimentos previstos na regulamentação relativos a controles internos, gestão de riscos e prevenção à lavagem de dinheiro”.

As informações constam em uma ação popular movida pela deputada federal Erika Kokay (PT-DF) contra o BRB e Flávio Bolsonaro, para investigar suspeitas de favorecimento ao senador na concessão do empréstimo. A parlamentar disse que representará para que o Ministério Público investigue as circunstâncias da quitação do imóvel por parte de Flávio Bolsonaro.

A quitação do imóvel foi atestada pelo BRB em uma manifestação do banco, no dia 25 de junho deste ano. “O Contrato impugnado por meio desta Ação Popular se encontra quitado, conforme os documentos comprobatórios anexos”, escreveram os advogados que representam o banco. “Não existem irregularidades na contratação, que foi levada a cabo de forma consentânea aos normativos internos do BRB. Qualquer alegação de que houve algum tipo de favorecimento fica devidamente rechaçada com a juntada dos documentos que instruem essa manifestação”, diz o banco no documento, que está público nos autos.

Em dezembro de 2022, um juiz de 1ª instância negou o pedido feito por Kokay na ação popular, e arquivou a ação. Mas em novembro passado o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) reverteu a decisão, e pediu mais documentos sobre o caso.

