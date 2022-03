Acontece Conheça a nova gelateria artesanal de Porto Alegre que te leva de volta à infância

Por Redação O Sul | 24 de março de 2022

A produção artesanal do sorvete, num ambiente que remete à infância e ao prazer de escolher os sabores. Que tal? Com projeto do Lineastudio, a Santino Artisan Gelato, na Hilário Ribeiro esquina com a Padre Chagas, em Porto Alegre, é um convite ao deleite.

Trata-se de um projeto de arquitetura comercial, transmitindo o carinho da produção artesanal. O destaque fica por conta da vitrine, das luminárias pendentes e do mobiliário, que foi projetado utilizando linhas contemporâneas mescladas a elementos clássicos, trazendo o clima dos antigos ambientes artesanais.

Os acabamentos utilizados foram laca branca texturizada mesclada a superfícies revestidas com lâmina de madeira de reflorestamento, que combinados ao cinza das paredes criam uma atmosfera elegante e sóbria para o local.

Fazendo contraponto a estes elementos, foram utilizadas luminárias pendentes azuis e diversos quadros nas paredes, buscando acrescentar toques de leveza, diversão e remeter à infância. O artesanal fica ainda mais evidente com o painel pintado especialmente para o local e na luminária neon.

Ao todo, são mais de 50 sabores produzidos sem conservantes, aromatizantes e gorduras trans.

