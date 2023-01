Notícias Conheça a programação de Lula nesta segunda na Argentina

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2023

Presidente já está na Argentina para cumprir primeira agenda internacional. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou, na noite deste domingo (22), em Buenos Aires, capital da Argentina, onde cumprirá primeira agenda internacional como chefe de Estado no atual mandato. Acompanhado da primeira-dama, Janja, o petista foi recebido com honrarias do governo vizinho.

Entre as pautas na Argentina, os líderes dos dois países discutirão um acordo de cooperação tecnológica sobre a Antártida, unidade regional das américas do Sul e Latina e importações, já que o país vizinho é o principal é o principal parceiro comercial do Brasil na região. Ainda na segunda, é esperada na Casa Rosada uma declaração à imprensa ao meio-dia e assinatura de acordos, após a reunião de Lula com Fernández.

Agenda

Os compromissos de Lula no país vizinho vão acontecer na segunda (23) e terça-feira (24). Segundo o Palácio do Planalto, as agendas previstas são oferenda de flores na Plaza San Martín; reunião na Casa Rosada com o presidente da Argentina, Alberto Fernández; encontro com empresários; eventos culturais, como concerto musical com artistas argentinos e brasileiros no Centro Cultural Kirchner; e participação na 7ª Cúpula de Chefas e Chefes de Estado da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

Celac

Na terça, o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vão participar da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), um dos principais blocos de debates políticos da região.

Criado no final do segundo mandato de Lula, a Celac é formada por 33 países e tem o objetivo de fomentar a cooperação para o desenvolvimento e a concertação política. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro suspendeu sua participação no bloco em janeiro de 2020.

Lula quer priorizar a reaproximação com lideranças estrangeiras durante o primeiro ano de governo, algo que já vem fazendo desde que venceu as eleições no fim de outubro passado. Desde então, o presidente viajou para o Egito, para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27), e para Portugal.

Este é o primeiro compromisso internacional do petista. Segundo o secretário das Américas, embaixador Michel Arslanian Neto, a escolha de um país da América do Sul para a primeira viagem internacional de Lula busca passar a mensagem de que o Brasil quer retomar os laços com a região.

Próximas viagens

Na quarta (25), Lula segue em viagem oficial para o Uruguai, onde se encontra com o chefe do Executivo no país, Luis Alberto Lacalle Pou. Já em 10 de fevereiro, Lula embarca aos Estados Unidos para conversar com o presidente Joe Biden. O líder americano já disse que está ansioso para o encontro. Em março, o presidente deve viajar para a China.

Alckmin

Com a ida de Lula à Argentina, o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), assume a presidência da República pela primeira vez. Em uma rede social, Alckmin disse que “com orgulho e lealdade, assumo o governo, procurando honrar os compromissos de Lula com todos os brasileiros”.

