Esporte Conheça algumas contradições de Daniel Alves em depoimentos

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2023

Jogador permanece em prisão preventiva

Daniel Alves prestou, até agora, dois depoimentos à Justiça na Espanha. E há mais contradições em suas declarações no processo. Isso porque em um primeiro momento ele chegou a negar que fez sexo com a vítima que o acusa de estupro. Depois disse que o sexo foi consensual.

No primeiro depoimento, em 20 de janeiro, ele apresentou diferentes versões dos fatos acontecidos em 30 de dezembro de 2022 em uma discoteca de Barcelona. Naquele mesmo dia, o jogador foi preso provisoriamente, acusado de estupro. Já o segundo depoimento ocorreu somente em 17 de abril.

Contradições

1º depoimento (20 de janeiro)

O jogador afirmou que estava obcecado por proteger o casamento com a modelo Joana Sanz e que por isso não teria admitido a relação com a moça de 23 anos.

Em relação ao horário da chegada na boate, ele diz que foi entre 3h30 e 4h da madrugada. Ele também afirma que ficou menos de uma hora no local.

Daniel Alves disse que não convidou ninguém para a área VIP. Depois, afirmou que seu amigo Bruno Brasil chamou uma das mulheres, de um grupo de três, e que todas elas foram até a área reservada.

Daniel Alves disse que ofereceu bebida às mulheres por educação e que elas dançavam de forma respeitosa. Ele disse que não dançava abraçado a ela, não a segurava nem pegou na sua mão. Daniel Alves disse que foi ao banheiro e uma das mulheres foi atrás dele. Perguntado se chamou a mulher para ir ao lavabo, o jogador negou três vezes. Daniel Alves disse que não manteve relações sexuais com a mulher. Confrontado com a versão da denunciante, ele voltou a negar que tenha tido qualquer relação.

No mesmo depoimento ele deu uma nova versão e disse que a mulher entrou no banheiro e começou a praticar sexo oral nele, que estava sentado no vaso sanitário, defecando. O jogador afirmou que a mulher agiu sem perguntar nada, mas que ele não a interrompeu. Daniel Alves disse que, depois de estar no banheiro por cerca de 3 a 4 minutos, voltou para a área VIP. Ele disse que a mulher foi embora e não se despediu dele, apenas de seu amigo Bruno. Ainda no primeiro depoimento, Daniel Alves mudou a versão e afirmou que saiu do banheiro “assustado” com o que havia acontecido lá dentro.

2º depoimento (17 de abril)

Em relação ao horário da chegada na boate, Daniel Alves disse que chegou às 2h45 e saiu por volta de 4h (o relógio de uma das câmeras mostra que eram 4h06).

Em relação à presença das mulheres na área VIP, Daniel Alves disse que ele e o amigo Bruno fizeram um gesto para um dos garçons da discoteca para que ele convidasse as três mulheres.

Daniel Alves disse que notou que havia uma “atração sexual” entre ele e uma das mulheres.

Daniel Alves descreveu a dança com a mulher de forma sensual. Disse que ambos “mudavam de posição livremente”.

O jogador afirmou que fez uma proposta a ela: que levassem “toda aquela atração para o banheiro”. O jogador disse que a mulher aceitou a proposta, e que então ele avisou que iria primeiro ao local.

Daniel Alves disse que houve sexo consensual e com penetração. O jogador deu detalhes de como os dois interagiram dentro do banheiro e disse que primeiro a mulher praticou sexo oral e depois houve penetração vaginal, com ele sentado no vaso sanitário e ela por cima.

Daniel Alves disse que, depois de sair do banheiro, a mulher estava nervosa com ele. O jogador levantou a hipótese de que o modo frio como ele a tratou depois do sexo seria o motivo. Em outro ponto do depoimento, ele também disse que ela ficou chateada por ele ter saído do banheiro primeiro e ter dito para ela esperar.

Entenda o caso

Daniel Alves está preso preventivamente e sem direito a fiança desde o dia 20 de janeiro, após ser denunciado por uma jovem que o acusa de tê-la estuprado no banheiro de uma boate de Barcelona no dia 30 de dezembro do ano passado. Ele deve permanecer preso até o fim da investigação. Ainda assim, a defesa pode apresentar novos recursos pedindo a liberdade do jogador. A ex-mulher do brasileiro, Dinorah Santana, se mudou para Barcelona com os filhos de Daniel Alves.

Em entrevista para um canal espanhol, um dos detentos que compartilha o dia-dia com Daniel Alves deu detalhes sobre a rotina do brasileiro no Centro Penitenciário Brians. Conforme o interno, o ex-jogador do Barcelona e da seleção brasileira é hostilizado por outros presos.

Jogador com mais títulos da história, com 43 ao todo, Daniel Alves se tornou o brasileiro mais velho a ser titular em uma Copa do Mundo na edição do Catar em 2022, onde o Brasil foi eliminado nas quartas de final para a Croácia.

