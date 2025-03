Saúde Conheça cinco atividades simples para estimular a memória em casa, segundo especialistas

5 de março de 2025

Nos últimos tempos, os especialistas têm se preocupado muito com o aumento da perda precoce de memória. (Foto: Freepik)

Nos últimos tempos, os especialistas têm se preocupado muito com o aumento da perda precoce de memória. Embora a causa não tenha sido determinada, muitos especulam que o principal problema é que as pessoas estão treinando menos seus cérebros. Em um mundo onde as pessoas estão constantemente expostas a telas e novas tecnologias, é preciso cada vez menos esforço para lembrar de tarefas, itens pendentes ou reter informações.

Segundo especialistas em psicologia e neurologia, a degeneração do tecido cerebral não está relacionada apenas ao envelhecimento natural: ela também tem ligação com fatores sociais e ambientais, principalmente com o grau de estimulação da memória nessas áreas. Eles também apontam que “é possível enfrentar problemas de memória por meio de atividades de estimulação cognitiva”. Embora isso possa parecer complexo, é bem simples e pode ser feito no conforto da sua casa.

Veja abaixo cinco atividades básicas para exercitar a memória:

– 1. Se você prestar um pouco de atenção às suas tarefas diárias, ficará claro que mais de uma delas exige o uso da memória, desde que você não opte por soluções mais rápidas ou simples que evitem fazer esse pequeno esforço mental. É o caso, por exemplo, de fazer as compras semanais no supermercado. Especialistas recomendam tentar lembrar de tudo o que você comprou naquele dia e até mesmo do preço de cada item.

– 2. Também é muito útil treinar a função cognitiva memorizando a ordem dos objetos domésticos. Para este exercício é importante prestar atenção às cores e aos pequenos detalhes. Por exemplo, se você vir um porta-retrato em uma prateleira, os neurologistas dizem que é muito útil para evitar danos cerebrais se você passar alguns minutos olhando para ela para tentar lembrar onde e quando a foto foi tirada e tudo relacionado àquele momento no passado.

– 3. Um costume que foi abandonado devido à tecnologia, embora ajude muito na memória, é a interpretação de relógios analógicos. Desde que o tempo se tornou digital nos acessórios e celulares, ninguém para para pensar no que os ponteiros indicam. Mesmo algumas das novas gerações nunca aprenderam a usar o sistema clássico. Porém, ainda que pareça algo insignificante, pode ajudar muito a deter o passar do tempo em relação à deterioração neuronal.

– 4. Por outro lado, uma atividade recomendada por neurologistas para treinar a mente em família é brincar. Sejam jogos de tabuleiro, quebra-cabeças simples, videogames ou cartas, segundo os especialistas, todos eles são recomendados e úteis na hora de estimular a memória, pois exigem lembrar as regras e prestar atenção especial a cada movimento dos jogadores na mesa.

– 5. Por fim, uma atividade que pode ser feita sozinho e é muito eficaz para melhorar a memória é ouvir música e memorizar as letras das músicas. Embora possa parecer inocente ou até involuntário, para aqueles que são grandes amantes da música, esta é, segundo especialistas, uma das melhores maneiras de prevenir o declínio cognitivo precoce. As informações são do jornal La Nación.

