Conheça o Estreito de Ormuz, crucial para o petróleo global e sob risco de fechamento pelo Irã

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2025

Via marítima localiza-se entre Omã e Irã Foto: Divulgação Via marítima localiza-se entre Omã e Irã. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Diante de um possível ataque direto dos Estados Unidos contra o Irã, o governo iraniano ameaçou fechar o Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo produzido no mundo.

O bloqueio da via marítima, localizada entre Omã e Irã, seria uma das possíveis formas de retaliação do governo iraniano caso os EUA entrem, de fato, na guerra.

O presidente Donald Trump afirmou que irá decidir nas próximas duas semanas sobre o envolvimento direto do país no conflito. Os EUA são os responsáveis por proteger a navegação comercial no Estreito de Ormuz. A região é monitorada pela 5ª Frota da Marinha americana, com base no Bahrein.

As ameaças de grupos políticos iranianos de bloquear o Estreito de Ormuz preocupam o mundo todo, já que isso poderia provocar a disparada no preço do barril do petróleo. Com o confronto entre Israel e Irã, navios petroleiros foram orientados por agências marítimas a redobrar a cautela na região.

O preço do petróleo já registra forte alta desde o dia 13 deste mês, quando Israel atacou o Irã para destruir o programa nuclear do país vizinho.

2025-06-20