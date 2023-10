Mundo Conheça o histórico do conflito entre Israel e Palestina

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2023

Raízes dos problemas são profundas e complexas e antecedem a criação do Estado de Israel, em 1948. (Foto: Reprodução)

Um ataque surpresa e coordenado a Israel por parte de militantes palestinos nesse sábado (7) – um dos mais mortíferos e ousados dos últimos anos – chamou de novo a atenção para um velho problema: um conflito que tem atormentado o Oriente Médio por décadas.

As raízes do conflito e da desconfiança são profundas e complexas, antecedendo a criação do Estado de Israel em 1948. Nas últimas sete décadas, assistiu-se a guerras, revoltas e, por vezes, a vislumbres de esperança num acordo.

A seguir, uma cronologia do conflito:

* 1948 – Israel declara independência

O fim do Mandato Britânico para a Palestina e a declaração de independência de Israel, em maio de 1948, provocam um conflito regional. Uma coligação de Estados árabes, aliada a facções palestinas, combate as forças israelenses. No final, Israel controla uma grande parte do território. Centenas de milhares de palestinos fogem ou são expulsos das suas terras.

* 1956 – A Crise do Suez

O presidente egípcio Gamal Abdel Nasser nacionaliza o Canal de Suez, uma rota comercial vital que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo. Israel invade o Egito, seguido por forças do Reino Unido e da França. Um acordo de paz, apoiado pelos Estados Unidos e pela União Soviética, põe fim aos combates. Mas o canal foi bloqueado por navios afundados e só reabriu em 1957.

* 1987 – Primeira intifada

Uma revolta palestina, ou intifada, provoca confrontos e protestos na Cisjordânia, em Gaza e em Israel. A agitação prolonga-se durante anos, com muitos mortos e feridos de ambos os lados.

* 2000 – Segunda intifada

A segunda intifada, ou revolta palestina, tem início após a eclosão de tumultos na sequência de uma visita do político israelense de direita Ariel Sharon (e mais tarde primeiro-ministro) a um complexo em Jerusalém venerado pelo judaísmo, cristianismo e islamismo. Os confrontos e outros atos de violência prosseguem até 2005, provocando centenas de mortes de ambos os lados.

* 2006 – Hamas eleito em Gaza

O grupo militante palestino Hamas vence as eleições em Gaza, o que provoca tensões políticas com o partido Fatah, mais moderado, que controla a Cisjordânia.

* 2008 – Israel ataca Gaza

Israel dá início a três semanas de ataques a Gaza, na sequência de ataques com foguetes contra Israel por parte de militantes palestinos, abastecidos por túneis provenientes do Egito. Mais de 1.110 palestinos e pelo menos 13 israelenses são mortos.

* 2012 – Israel mata o chefe do Hamas

Israel mata o chefe militar do Hamas, Ahmed Jabari, desencadeando mais de uma semana de disparos de foguetes a partir de Gaza e de ataques aéreos israelenses. Pelo menos 150 palestinos e seis israelenses são mortos.

* 2014 – Hamas mata adolescentes israelenses

Militantes do Hamas matam três adolescentes israelenses raptados perto de uma colônia judia na Cisjordânia, o que provoca uma resposta militar israelense. O Hamas responde com ataques de foguetes a partir de Gaza. O conflito, que dura sete semanas, faz mais de 2.200 mortos palestinos em Gaza. Em Israel, 67 soldados e seis civis são mortos.

* 2017 – Os Estados Unidos reconhecem Jerusalém como capital

A administração de Donald Trump reconhece Jerusalém como a capital de Israel e anuncia que planeja mudar a embaixada dos EUA de Tel-Aviv, provocando a indignação dos palestinos.

* 2022 (primavera) – Série de ataques em Israel

Uma onda de violência contra israelenses por parte de palestinos marcou a série de ataques terroristas mais mortal dos últimos anos em Israel, com 14 israelenses mortos em uma série de ataques palestinos individuais entre 22 de março e 8 de abril. Em resposta, Israel reprimiu os militantes e ativistas e lançou a operação militar “Quebra Ondas” na Cisjordânia.

* 2022 (dezembro) – Benjamin Netanyahu toma posse para o sexto mandato

Benjamin Netanyahu foi novamente empossado como primeiro-ministro de Israel, depois de vencer uma eleição que lhe deu o seu sexto mandato e levou um bloco de políticos de extrema-direita, outrora marginal, ao poder. Reuniu o governo mais de extrema-direita da história de Israel, que os críticos dizem já ter começado a eliminar qualquer perspectiva de uma solução de dois Estados.

* 2023 (janeiro) – Ataque a Jenin

As forças israelenses invadiram a cidade palestina de Jenin numa das operações mais mortais em quase duas décadas, envolvendo-se num tiroteio e matando nove pessoas, entre as quais pelo menos um civil, em 26 de janeiro. No dia seguinte, um atirador palestino matou sete pessoas, incluindo crianças, durante as orações numa sinagoga de Jerusalém Oriental.

* 2023 (maio) – Ataques contra líderes militantes

Israel lançou ataques aéreos surpresa em toda a Faixa de Gaza na manhã de 9 de maio, tendo como alvo os líderes da organização militante Jihad Islâmica, que é apoiada pelo Irã. Segundo as autoridades palestinas, os ataques mataram três líderes militantes e 10 outras pessoas, incluindo quatro mulheres e quatro crianças.

* 2023 (julho) – Israel invade Jenin

A 3 de julho, Israel lançou a sua maior operação na Cisjordânia em mais de duas décadas, organizando um ataque aéreo e terrestre com 1.000 soldados apoiados por ataques de drones contra um campo de refugiados em Jenin. As autoridades israelenses afirmaram que tinham como alvo um “centro de comando” militante, numa operação que marcou o início de um “extenso esforço antiterrorista” que, segundo as Forças de Defesa de Israel, continuará indefinidamente.

* 2023 (outubro) – Ataque-surpresa do Hamas

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o seu país estava “em guerra e vamos ganhá-la”, após um ataque-surpresa dos militantes do Hamas no 50º aniversário do início da guerra do Yom Kippur de 1973.

