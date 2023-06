Brasil Conheça o novo golpe da restituição do Imposto de Renda via Pix

Há suspeita de um possível vazamento de dados da base da Receita Federal

Relatos de golpe na restituição do Imposto de Renda 2023 começam a circular dias após o encerramento do envio do documento à Receita Federal.

Dois empregados de instituições financeiras afirmam que a restituição já passa por golpe do Pix. Criminosos estariam enviando mensagens pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, afirmando terem mandado uma quantia do Pix para a vítima sem querer.

Assim, os indivíduos pedem que a pessoa transfira o valor de volta via transferência bancária. E aí está o golpe: o valor pedido pelos criminosos coincide com o da restituição do Imposto de Renda da vítima.

Conforme informações, as instituições financeiras contatadas suspeitam de um possível vazamento de dados da base da Receita Federal.

Golpes do Pix

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), os números de ataques originados de engenharia social mais do que dobraram entre o segundo semestre de 2020 e os primeiros seis meses de 2021, com uma alta de 165%.

A Febraban reitera, ainda, que as instituições financeiras contam com alta tecnologia para evitar golpes e fraudes. No entanto, a segurança faz com que o fraudador se volte para o cliente final.

“Técnicas como a do phishing, ou pescaria digital, usam e-mails, SMS, mensagens em aplicativos, posts em redes sociais e páginas falsas na internet para induzir o usuário a revelar senhas e dados pessoais ou clicar em links que instalam aplicativos maliciosos no celular do cliente”, alerta Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban.

Volpini também destaca que existem criminosos que se passam por falsos funcionários de bancos, empresas e até mesmo como falsos policiais e induzem a vítima a fornecer informações confidenciais.

Declarações acima do esperado

A Receita Federal contabilizou, ao final do prazo de entrega das declarações na quarta (31), pouco mais de 41 milhões de documentos apresentados.

Contribuintes que não entregaram a declaração – mas eram obrigados – estão sujeitos a multa de 1% ao mês, calculado sobre o valor do imposto de renda devido, com limite máximo de 20% do valor do imposto de renda. A multa mínima aplicada é de R$ 165,74.

O resultado superou as expectativas iniciais de que 39,5 milhões de declarações. Do total enviado, 24% foram no formato pré-preenchido; 57% no modelo simplificado; e 8%, retificadas.

Segundo o Fisco, o processo transcorreu de maneira “tranquila e dentro da normalidade”.

