Bem-Estar Conheça os 11 alimentos que ajudam na digestão

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

Inserir alguns destes alimentos na dieta pode contribuir para uma boa digestão. (Foto: Reprodução)

Da mesma forma que muitos alimentos provocam a azia e má digestão, o consumo de algumas comidas pode ajudar na digestão e acabar com o mal estar. Lembrando que o ideal é procurar um especialista se o problema persistir por muito tempo.

Azia e má digestão são sintomas que incomodam muitas pessoas. Na maioria das vezes, este mal estar aparece sempre após uma refeição rica em gordura ou acidez e até mesmo quando comemos demais. A maioria das pessoas sabe exatamente quais alimentos provocam estes males mas não é sempre que conseguem evitá-los.

Confira 11 alimentos para introduzir na dieta que podem ajudar na digestão.

Mamão

O mamão é a única fruta que tem uma substância chamada papaína, uma enzima que ajuda na digestão e tem propriedades medicinais.

Couve

A verdura contém substâncias que auxiliam no processo de cicatrização da mucosa, desintoxicando o aparelho digestivo e acalmando os sintomas da indigestão.

Azeite

Pesquisas indicam que o azeite pode inibir a formação excessiva de ácido gástrico, melhorando a digestão e prevenindo a azia.

Limão

O limão ajuda na digestão porque estimula o fígado a produzir mais enzimas digestivas e melhora a ação da bile .

Chás digestivos

Alguns tipos de chá ajudam na digestão dos alimentos e diminuem a sensação de barriga estufada. Chás de hortelã, alecrim, erva cidreira, camomila, sálvia, menta e psyllium são os digestivos mais conhecidos.

Ameixa

A ameixa é um fruta com potencial laxativo, capaz de melhorar o trânsito intestinal por conta do seu alto teor de fibras.

Fibras

As fibras ajudam no aumento do bolo fecal, o que colabora para o bom funcionamento do intestino. São fontes de fibras insolúveis: farelo de trigo, cereais integrais, casca de frutas, feijão, verduras folhosas verde, abóbora e milho.

Iogurtes probióticos

Os probióticos são bactérias boas, que em contato com a mucosa intestinal favorecem a proliferação de micro-organismos que atuam promovendo o equilíbrio da flora intestinal.

Gengibre

O gengibre auxilia na secreção gástrica e tem um poder anti-inflamatório natural, auxiliando na digestão e em quadros de gastrite, além de melhorar a sensação de queimação, dor e náusea.

Banana

Rica em fibras e Vitaminas A e C, a banana acalma o estômago e ajuda na digestão.

Abacaxi

A fruta possui uma substância funcional que se chama bromelina. Ela serve como uma enzima para quebrar e ajudar na digestão de proteínas.

Beber bastante água, em média 2 litros por dia, ajuda a não ter azia e má digestão. Inserir alguns destes alimentos na dieta pode contribuir para uma boa digestão. E lembre-se sempre que alimentos ricos em gordura e acidez podem contribuir para este mal estar.

