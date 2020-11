Mundo Conheça os brasileiros que vão ajudar a decidir as eleições americanas

Brasileiros na Flórida vão ajudar a decidir as eleições americanas. (Foto: Reprodução)

Coxinha, brigadeiro e pastel podem ser iguarias difíceis de encontrar fora do Brasil. Não na Flórida. Em um dos Estados mais importantes para as eleições americanas, vivem 350 mil brasileiros. Alguns estão ilegais, outros com residência ou cidadania, esses últimos os únicos que podem votar e formam o núcleo de eleitores brasileiros mais importante destas eleições. Para os que apoiam Trump, o tempo de imigrante ficou no passado e é hora de focar na nova casa.

“O imigrante que está descontente com qualquer um dos dois lados tem duas coisas a fazer: ou aceita, porque não é o seu país, eles têm que governar para o povo deles, ou vai embora. Algumas políticas dele, se você pensar no imigrante 100%, não têm sentido, não é bom para o imigrante. Mas ele não está fazendo isso para o imigrante, está fazendo para o país dele”, diz Diego Botasso, apoiador de Trump e treinador na academia de Jiu jitsu brasileiro Gracie Barra no bairro porto-riquenho de Kissimee, Orlando.

Diego saiu de São Paulo para os Estados Unidos há 16 anos, por meios legais. Entrou com o processo para conseguir o Greencard ainda no país e esperou dez anos. Hoje, aos 38, destaca que nunca ficou ilegal e, apesar de “entender situações diferentes”, não acha justo que quem é “ilegal tenha mais benefícios do que quem é legal”, se referindo a estados democratas onde imigrantes conseguem ter acesso a saúde pública, auxílio alimentação e carteira de motorista.

“Toda pessoa tem direito a procurar alguma coisa que é melhor para sua vida, só que perante a lei”, diz, explicando que não acompanha política brasileira, não votou nas eleições de 2018 e é mais ligado em política americana. “É óbvio que o Partido Democrata é melhor para o imigrante, mas o que adianta ter anistia migratória hoje se amanhã eles destroem o país?”.

Do mesmo jeito que entre os brasileiros há apoiadores de Trump, há também os fãs de Biden. Fernando Mainardi, que trabalha com venda de imóveis para o mercado internacional na Flórida, já está se organizando com os amigos para uma excursão a Washington caso o democrata vença as eleições. Ele quer ver a posse de perto.

‘Foram quatro anos vendo Trump dilapidando as instituições americanas, tudo que o americano acredita, seus valores, princípios, honestidade, integridade, liberdade”, diz Fernando, que tem medo justamente que os EUA se aproxime do Brasil em problemas como corrupção e nepotismo.

O administrador da conta “Brazilians4Biden” no Instagram diz também que acredita que tem visto a política brasileira e americana serem associadas cada vez mais, em uma analogia que, para ele, não faz sentido.

“Eu notei, nesta eleição, muito brasileiro igualando a política do Brasil com a política aqui. Se você é petista no Brasil, você é democrata aqui. Eu to aqui há vinte anos e nunca teve isso”, diz. “Eu acho que eles se prenderam muito à ideologia, petista-democrata, bolsonarista-republicana. Eu vejo pessoas que dizem que vão votar no Trump porque odeiam o PT. Mas lá é uma coisa, aqui é outra.”

Fernando se arrisca a tentar racionalizar o apoio de imigrantes a um candidato anti-imigração.

“Eu acho que o imigrante, não só o brasileiro, é uma coisa bem triste, no momento que consegue os seus papéis, quer fechar a porta para trás para ninguém mais conseguir mais entrar. E não é só latinos que fazem isso, asiáticos também.”

