Olimpíada Conheça os novos esportes e modalidades na Olimpíada de Paris

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os Jogos Olímpicos de Paris acontecem de 26 de julho a 11 de agosto. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao todo, as Olimpíadas de Paris terão 48 modalidades e 32 esportes. Os Jogos Olímpicos de Paris acontecem de 26 de julho a 11 de agosto. Apesar da cerimônia de abertura estar marcada para esta sexta-feira (26), as competições já iniciaram em diversas frentes. Nesta edição, o evento esportivo conta com duas modalidades estreantes: o breakdance e a prova de canoagem slalom extremo, dentro do programa da canoagem slalom. A participação brasileira estará garantida pelos atletas Nathana e Flash, no breakdance, e por Ana Sátila e Pepê Gonçalves, no caiaque cross.

Também conhecido como breaking, o breakdance tem raízes na cultura hip-hop e envolve movimentos complexos e acrobáticos realizados ao ritmo da música, sendo uma mistura de dança e esporte. Os competidores, conhecidos como “b-boys” e “b-girls”, são avaliados por um júri com base em critérios como técnica, criatividade, musicalidade e desempenho geral.

O breaking contará, ao todo, com 16 B-Boys e 16 B-Girls. Os breakdancers vão se apresentar nos dias 9 e 10 de agosto, sendo o primeiro reservado para as B-Girls e o segundo para os B-Boys. O evento da dança urbana será realizado na Praça da Concórdia.

A disputa é sempre um contra um e dinâmica, com os dois breakers compartilhando palco, música e assistindo de perto o movimento do adversário. Logo atrás, ficam os jurados, que observam com atenção cada passo em três rounds.

Os competidores também utilizam codinomes. Campeão dos Jogos Asiáticos de 2022 e classificado para Paris 2024, o japonês Shigeyuki Nakarai é Shigekix, enquanto o canadense Philip Kim, campeão pan-americano de 2023, é chamado de Phil Wizard.

Já o canoagem slalom, caiaque extremo, é disputado com quatro barcos em um trajeto específico, ao contrário do slalom tradicional – quando há a busca individualmente. A modalidade é disputada em descidas rápidas por rios com corredeiras desafiadoras, demandando não só velocidade, mas também habilidades precisas de manobra e resistência física. Os competidores navegam por cursos imprevisíveis, enfrentando ondas, pedras e quedas d’água, com pontuação baseada na velocidade e na execução das manobras.

Por outro lado, deixarão o circuíto olímpico o beisebol, o softbol e o Karatê. Semelhantes, mas disputados por homens e mulheres, respectivamente, os dois primeiros devem voltar nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Olimpíada

https://www.osul.com.br/conheca-os-novos-esportes-e-modalidades-na-olimpiada-de-paris/

Conheça os novos esportes e modalidades na Olimpíada de Paris

2024-07-25