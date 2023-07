Saúde Conheça os riscos da harmonização facial realizada pelo ator Stênio Garcia

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2023

Resultado do procedimento feito pelo ator não agradou os internautas. (Foto: Reprodução)

Recentemente, o ator Stênio Garcia foi um dos assuntos mais comentados da internet depois de mostrar o resultado de sua harmonização facial em TV aberta. Muitas pessoas criticaram os procedimentos feito pelo artista e o apelidaram de inúmeros nomes.

Segundo Garcia, ele realizou a intervenção com a intenção de rejuvenescê-lo, tirar as peles caídas e atrair novas oportunidades de trabalho. Apesar da técnica ser tida como segura, se feita com profissionais que não estão aptos para modelar o rosto do paciente pode trazer riscos irreversíveis, como:

— Obstrução do fluxo sanguíneo no local;

— Necrose da pele;

— Deformação do rosto;

— Infecções.

Além disso, quando a harmonização é feita de forma exagerada, pode levar a uma mudança brusca no rosto e o paciente corre o risco de não se reconhecer no espelho, causando problemas emocionais.

A harmonização, geralmente, é feita com preenchimento de ácido hialurônico, ou seja, não possui efeito duradouro, o que faz o paciente ter que realizar as intervenções mais de uma vez, podendo elevar os riscos de erro no procedimento.

O que é

A harmonização facial é um conjunto de procedimentos estéticos que têm como objetivo promover o alinhamento e correção de ângulos da face, promover o rejuvenescimento da pele e melhorar a simetria facial.

Dependendo do procedimento realizado, alguns resultados podem ser vistos de imediato, logo a seguir à intervenção estética, mas o resultado final demora cerca de 15 a 30 dias. Para minimizar riscos, é importante que a harmonização facial seja feita por um profissional especializado, como um cirurgião plástico.

Além do ácido hialurônico, os preenchimentos, também podem ser feitos por injeções de botox ou bichectomia, por exemplo.

Contraindicação

O procedimento também não é recomendado para todo os tipos de pessoas. Pacientes que tenham algum tipo de alergia aos produtos usados ou componentes da fórmula não devem fazer o procedimento. Bem como, gestantes e lactantes por não ter estudos suficientes que comprovem a segurança para esses grupos.

Pessoas com doenças autoimunes ou que estejam com lesões ativas no lugar da aplicação também não devem ser submetidas ao procedimento. Caso haja uma gripe, resfriado, ou infecções, deve-se aguardar melhorar o quadro de saúde.

Eficácia

Para a cirurgiã dentista especializada em orofacial e coordenadora da Harmonyface cursos, Dany Moura, o tratamento é eficaz para qualquer idade, porém o profissional precisa fazer um estudo do rosto daquele determinado paciente parar trazer um rejuvenescimento natural.

“A diferença é que os pacientes mais idosos vão fazer mais procedimentos do que os mais novos. Tem toda a questão do envelhecimento da face, ou seja, há perda de volume, gordura, os músculos ficam mais fracos e finos e a sustentação vai perdendo efeito”, diz a dentista.

Moura também afirma que existem substâncias mais indicadas para o rosto de pacientes com idade mais avançada. Bioestimuladores como ácido polilático, hidroxiapatita de cálcio e fios estimuladores de colágeno, bem como as novas tecnologias, como o ultrassom microfocado e laser de thulium, são os que devem ser utilizados.

“Não podemos achar que um paciente de 86 anos vai ficar com rostinho de 50. Precisamos rejuvenescer naturalmente e trazer a melhor versão do paciente. Não é só o rosto que está sendo tratado, mas o emocional dele também, é uma virada de vida. Quando faz harmonização em uma pessoa mais velha tem que tomar cuidado com todos esses pilhares do envelhecimento facial”, afirma Dany Moura.

