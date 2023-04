Economia Conheça as principais diferenças entre financiamento e leasing

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2023

O Leasing possui algumas grandes vantagens que o ajudaram a conquistar cada vez mais clientes. (Foto: Divulgação)

O termo “leasing” ainda não é tão conhecido pelos brasileiros quanto o termo “financiamento”, mas pode ser também uma ótima alternativa para quem precisa de recursos de forma rápida, segura e barata, seja para adquirir um bem de alto valor ou para investir em um projeto que está parado há algum tempo.

No entanto, sabemos que diante de tantas opções é difícil escolher a que melhor se encaixa nas suas necessidades.

Então, pensando nisso, separamos as principais diferenças entre financiamento e leasing, para você conseguir entender qual é a melhor opção para você!

Leia o conteúdo e entenda tudo sobre essas duas modalidades de crédito!

O que é leasing?

Leasing é um termo em inglês que significa “locação” e funciona como um contrato de locação, no qual o bem em questão é utilizado por um terceiro em troca de uma taxa paga regularmente ao proprietário e pelo cumprimento dos demais itens acordados oficialmente em contrato pelas partes, e no final do período pré-estabelecido de uso, o acordo pode ser renovado ou o bem em questão pode ser adquirido pelo usuário.

Segundo a legislação brasileira, essa prática é legalizada e é denominada “arrecadamento mercantil” e as partes envolvidas no negócio são denominadas de arrendador – que seria a instituição financeira ou proprietário do bem – e arrendatário – que seria o cliente/ usuário.

Esse conceito tem ganhado muitos adeptos nos últimos anos, uma vez que nem todos possuem os recursos necessários para adquirir bens de alto valor financeiro de imediato, e também por ser uma opção, geralmente, mais barata que um financiamento.

Diante disso, pode ser uma excelente alternativa para quem não deseja comprometer muito seu orçamento familiar ou empresarial ao adquirir um bem de alto valor financeiro.

Vantagens do leasing

O Leasing possui algumas grandes vantagens que o ajudaram a conquistar cada vez mais clientes, as quais são:

O arrendatário não precisa desembolsar uma grande quantia de valor logo no início do contrato. Com isso, é possível alocar esse capital de outras formas mais estratégicas.

Os juros e impostos tendem a ser mais baratos que outras modalidades de crédito.

Maior agilidade para negociar e contratar as condições do negócio.

Desvantagens do leasing

No entanto, também possui desvantagens, como: multas por quebra de contrato caso alguma cláusula não seja cumprida, e o fato do bem não estar registrado no nome do arrendatário.

Quais são as vantagens e desvantagens de um financiamento?

O financiamento imobiliário é uma das modalidades de contratação de crédito mais conhecidas e utilizadas pelos brasileiros e funciona basicamente da seguinte forma: o cliente solicita um crédito para uma instituição financeira de confiança e caso seja aprovado na análise inicial, recebe a quantia solicitada.

Feito isso, inicia-se a fase de quitação do valor financiado conforme condições pré-acordadas entre a instituição financeira e contratante.

Como qualquer modalidade de crédito, possui vantagens – como possuir o bem no seu CPF e a possibilidade de quitá-lo durante um longo prazo – e desvantagens – como a necessidade de pagar uma entrada e, em alguns casos, ter as parcelas corrigidas com altas taxas de juros.

Afinal, qual escolher: financiamento ou leasing?

A principal dica para tomar a melhor decisão possível diante dessa pergunta é entender o porquê dessa compra.

Após entender e analisar esse porquê, é possível, de fato, tomar a decisão coreta entre escolher o financiamento ou o leasing.

Então, caso você não tenha recursos suficientes para dar uma entrada na compra, o que geralmente é solicitado em financiamentos, o leasing pode ser uma alternativa válida.

No entanto, caso você queira adquirir esse bem e colocá-lo legalmente no seu nome, então o financiamento pode te servir melhor.

Além disso, analise também a quantidade de taxas e burocracias envolvidas em ambos os processos antes de fechar negócio, ok?

Em resumo, o financiamento e o leasing possuem inúmeras vantagens, como descrevemos nos itens acima, e a escolha entre os dois dependerá basicamente das suas necessidades e de um planejamento financeiro estratégico.

Conclusão

É sempre bom ficar de olho nas tendências do mercado de crédito para ter certeza de que você está contratando a melhor opção possível para suprir as suas necessidades e possibilidades financeiras.

Mas, independentemente da modalidade escolhida – seja financiamento, leasing ou outra – lembre-se sempre de optar por instituições financeiras confiáveis e seguras para te fornecer o recurso.

