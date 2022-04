Tecnologia Conheça três aplicativos para ver stories no Instagram anonimamente

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os aplicativos para ver Stories anonimamente requerem o login com a sua conta do Instagram e exibem todas as contas seguidas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

É possível ver Stories anonimamente no Instagram. Com a ajuda de aplicativos e sites, você consegue visualizar as publicações sem que o seu perfil seja exibido na lista de pessoas que abriram as fotos e vídeos.

Os aplicativos para ver Stories anonimamente requerem o login com a sua conta do Instagram e exibem todas as contas seguidas, incluindo opções privadas. Por conta desse login, é recomendável alterar a senha após usar as ferramentas e desconectar sua conta desses aplicativos.

Ver Stories anonimamente

É possível ver Stories do Instagram anonimamente por aplicativos ou pelo navegador. Para isso, basta utilizar uma das plataformas indicadas para essa função e digitar o nome de perfil da conta.

No navegador, o Anon IG Viewer é uma das ferramentas mais populares, indicada para contas públicas. Caso queira ampliar as possibilidades e assistir aos Stories de contas privadas, confira uma lista com aplicativos que desempenham essa função!

1. Blindstory

Compatibilidade: Android, iOS. Ele é gratuito com opção de compras no app.

O Blindstory é uma das opções mais populares para ver Stories anonimamente no Instagram. Para utilizar o app, é necessário fazer o login com o seu perfil na rede social. A tela principal exibe todas as contas seguidas, inclusive com a opção para visualizar publicações de perfis privados.

O aplicativo ainda permite fazer o download de imagens para a sua galeria e inclui uma aba de pesquisa para localizar qualquer conta da rede. Na versão gratuita, há um limite de 15 Stories visualizados por dia.

2. iStory

Compatibilidade: iOS. O app é gratuito com opção de compras no app.

O iStory é uma alternativa para ver Stories de forma anônima no iOS. Também é necessário fazer login com a sua conta do Instagram, e todos os perfis seguidos são exibidos. Há, inclusive, a possibilidade de marcar alguns perfis como favoritos e acessá-los com mais facilidades.

O aplicativo não oferece a possibilidade de salvar os Stories no rolo da câmera. Ao acessar um perfil, é possível visualizar a miniatura de cada publicação. Basta tocar em cada opção para ver o Story completo.

3. Story Saver for Instagram

Compatibilidade: Android. O aplicativo é gratuito com opção de compras no app.

O Story Downloader é um aplicativo versátil: além de permitir a visualização anônima dos Stories, também é utilizado para acessar o feed e fazer o download de diversos conteúdos do Instagram. A plataforma exibe todas as contas que segue e ainda inclui uma ferramenta de pesquisa para localizar diversos perfis.

Na tela principal, é possível marcar contas como favoritas e acessá-las rapidamente. O app fornece opções para fazer o download de fotos e vídeos dos Stories e do Feed, incluindo acesso aos Destaques, sem um limite de uso diário. No entanto, a navegação é muito afetada pelos anúncios frequentes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia