Saúde Conheça três suplementos naturais para aumentar a libido

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A reclamação de falta de desejo sexual continua dominando consultórios ginecológicos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Verdade seja dita, o período de pandemia da covid-19 fez muitas pessoas perderem a libido e, mesmo que as coisas tenham melhorado agora, a reclamação de falta de desejo sexual continua dominando consultórios ginecológicos.

A libido pode ser considerada a fase inicial do sexo, onde só existe o desejo. O problema é que a falta dela faz com que a vontade de tomar a iniciativa ou aceitar as investidas do parceiro diminua, reduzindo também a frequência sexual do casal.

Mas como os suplementos funcionam? Para a nutróloga Karla Confessor, é possível combater os fatores psicológicos com alguns suplementos naturais.

“Quando consumidos nas doses orientadas pelo seu médico, eles têm ação estimulante que promovem reações químicas em nosso corpo, estimulando o desejo sexual”, explica a especialista que é pós-graduada pela Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).

A seguir, Karla indica três suplementos para aumentar o desejo sexual.

Tribulus Terrestres

Considerado um potente afrodisíaco feminino, aumenta a libido em homens e mulheres, melhora o humor, reduz os sintomas da menopausa, estimula a ovulação e melhora o desempenho sexual. Ainda é responsável por estimular o sistema imunológico e aumentar a massa muscular em atletas.

Zinco

É um mineral muito importante para a manutenção da saúde porque participa em mais de 300 reações químicas do corpo. Dessa forma, quando está em pouca quantidade no organismo, pode causar várias alterações, especialmente no sistema imune e na produção de hormônios. Diversos estudos demonstraram uma relação direta entre o consumo de zinco e o aumento da testosterona.

Maca Peruana

Há anos é utilizado como afrodisíaco natural, contribui para o alívio dos sintomas da menopausa, como a disfunção sexual e alguns sintomas psicológicos. Além de atuar na prevenção da osteoporose, por ter uma ótima quantidade de cálcio e fósforo.

Falta de sono

Em outra frente, um estudo recente da Universidade de Chicago apontou uma forte ligação entre atividade sexual e sono. Depois de uma noite mal dormida a medição de testosterona nos homens foi menor que após uma noite bem dormida.

Segundo o especialista em sono, Josué Alencar, o que ocorre é que a produção da testosterona, hormônio que desperta o desejo sexual costuma aumentar no início do adormecimento e vai aumentando com o passar das horas, com seu pico no começo da manhã.

“Os indivíduos que dormem pouco ou sofrem de distúrbios do sono, como apneia e insônia, têm uma queda na liberação da testosterona e do estrógeno, principalmente se a dificuldade para dormir for na segunda metade da noite”, diz ele.

É importante lembrar que, apesar de em menor quantidade em relação aos homens, a testosterona é um hormônio importante no organismo das mulheres. Nos homens também está relacionada com o desenvolvimento de tecidos reprodutivos e na produção de espermatozoides, como também com o aumento de massa muscular, crescimento de pelos e bem-estar.

Produzir menos testosterona do que o necessário pode afetar a saúde em geral, não apenas a sexual, e para checar se os níveis estão dentro do esperado consulte um médico.

Nas mulheres, especificamente, a falta de libido é um problema comum, com flutuações, que podem ser causadas por qualquer coisa, desde estresse até mudanças hormonais. Estima-se que quase 1/3 das mulheres entre 18 e 59 anos sofrem de baixo desejo sexual, mas, de acordo com um novo estudo, uma das soluções pode ser dormir mais e melhor. No experimento, realizado com 171 mulheres que não tomavam antidepressivos, houve um aumento de 14% na excitação sexual a cada hora adicional de sono. As informações são do portal de notícias Terra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde