A menos de um mês para o reinício da Copa Libertadores da América, a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) divulgou os horários e estádios dos jogos válidos pela terceira rodada da Fase de Grupos. As partidas ocorrerão entre 15 e 17 de setembro. Sete clubes brasileiros lutam para avançar às oitavas de final. A competição foi suspensa em março, devido à pandemia de coronavírus. O Athletico-PR fará o jogo de reabertura fora de casa, na altitude Cochabamba (Bolívia), contra a equipe do Jorge Wilstermann, no estádio Félix Capriles. O Santos entra em campo na mesma data: o Peixe receberá o Olímpia (Paraguai), na Vila Belmiro, às 21h30.

No dia 16 de setembro serão mais três confrontos de equipe nacionais: a partir das 19h15, o Internacional encara o América de Cali (Colômbia), no Beira Rio. Na sequência, às 21h30, o Grêmio encara fora de casa o Universidad Católica (Chile), no San Carlos de Apoquindo. Enquanto o Palmeiras duela contra o Bolívar (Bolívia), no Hernando Siles.

São Paulo e Flamengo serão os últimos a retornarem à competição continental. No Morumbi, o Tricolor Paulista joga contra River Plate (Argentina), às 19h. E, por fim, o Flamengo enfrenta o Independiente del Valle (Equador), a partir das 21h, no Olímpico de Atahualpa.

As outras três rodadas da Fase de Grupos também foram detalhadas. Esta etapa prossegue até 22 de outubro.

Já a Copa Sul-Americana, também organizada pela Conmebol, tem retorno previsto para 27 de outubro. O torneio foi suspenso junto com a Libertadores, quando seria disputada a Segunda Fase. O sorteio dos confrontos, por enquanto, não foi realizado. Dois clubes brasileiros prosseguem na busca pelo título: Bahia e Vasco.