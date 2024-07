Esporte Conmebol escala árbitro brasileiro para apitar a final da Copa América entre Argentina e Colômbia

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Raphael Claus apitará sua segunda partida na competição, terá a companhia de outros brasileiros. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Conmebol comunicou nessa quinta-feira (11) que o árbitro brasileiro Raphael Claus será o responsável por comandar a partida entre Argentina e Colômbia, no próximo domingo (14), pela final da Copa América de 2024. O paulista de 44 anos, que apitará sua segunda partida na competição, terá a companhia de outros brasileiros.

Além de Claus, os assistentes também serão brasileiros, assim como o VAR. Bruno Pires e Rodrigo Correa foram escolhidos como bandeirinhas e Rodolpho Toski como representante na cabine da arbitragem de vídeo. As funções de quarto e quinto árbitros estarão com os paraguaios Juan Benitez e Eduardo Cardozo, respectivamente.

Raphael Claus apitou um único jogo desta Copa América, até aqui. O árbitro brasileiro foi responsável por comandar a partida entre México e Venezuela, pela segunda rodada do Grupo B da competição. No jogo, Claus marcou dois pênaltis e aplicou quatro cartões amarelos.

A final entre Argentina e Colômbia foi conhecida na noite de ontem, depois da vitória da Colômbia por 1 a 0 contra o Uruguai. Na terça-feira, a Argentina venceu o Canadá, por 2 a 0, e asseguraram uma vaga na decisão, que será realizada no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

Além da arbitragem, a atração principal do show de abertura da final também foi conhecida nesta semana. A cantora Shakira foi anunciada pela Conmebol como atração principal da decisão da Copa América. A colombiana se apresentará antes de a bola rolar na decisão da competição, que está marcado para as 21h (de Brasília).

Claus é um dos árbitros mais premiados do Brasil e representou o país na Copa do Mundo do Catar, em 2022. Ele apitou dois jogos da fase de grupos da competição — Inglaterra 6 x 2 Irã e Canadá 1 x 2 Marrocos. Raphael também já participou de jogos da Copa América e da Copa do Mundo sub-20.

Raphael Claus esteve entre os melhores árbitros do Campeonato Paulista em oito oportunidades: em 2011, 2012, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022 e 2023. Já no Campeonato Brasileiro, o paulista de 44 anos foi o melhor consecutivamente nos anos de 2016, 2017 e 2018. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/conmebol-escala-arbitro-brasileiro-para-apitar-a-final-da-copa-america-entre-argentina-e-colombia/

Conmebol escala árbitro brasileiro para apitar a final da Copa América entre Argentina e Colômbia

2024-07-11