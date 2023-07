Rio Grande do Sul Conselheira do Tribunal de Contas do Estado suspende novamente o processo de privatização da Corsan

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2023

Na quarta-feira, o presidente do TCE, Alexandre Postal, havia decidido pela suspensão de medida cautelar que impedia, desde dezembro, a finalização da venda da Corsan

A pedido do Ministério Público de Contas, a conselheira do TCE (Tribunal de Contas do Estado) Ana Cristina Moraes voltou a determinar, na noite de quinta-feira (6), a suspensão do processo de privatização da Corsan.

Com a decisão, a oficialização da venda da companhia para o consórcio Aegea deve ficar suspensa até o julgamento do caso no pleno do TCE, que deve ocorrer no dia 18 deste mês.

Na quarta-feira (5), o presidente do TCE, Alexandre Postal, havia decidido pela suspensão de medida cautelar que impedia, desde dezembro, a finalização do processo de venda da Corsan.

Tribunal de Justiça

No fim da tarde de quinta, o desembargador do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) Marcelo Bandeira Pereira determinou que o governo gaúcho se manifeste em 72 horas em uma ação do Sindiagua-RS (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Estado do RS) que tenta barrar a privatização. A assinatura do contrato com a Aegea estava marcada para esta sexta.

2023-07-07