Política Coaf vê envolvimento de autoridades em esquema para venda de decisões no Superior Tribunal de Justiça

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

O caso ficará sob responsabilidade do procurador-geral da República, Paulo Gonet. (Foto: Antonio Augusto/Secom/TSE)

O inquérito aberto pela Polícia Federal para apurar um esquema de venda de decisões em gabinetes de ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça) avançou para um novo patamar: um relatório de transações financeiras suspeitas produzido pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) apontou indícios do envolvimento de autoridade com foro privilegiado no STF (Supremo Tribunal Federal).

Por isso, a PF e o Ministério Público Federal solicitaram na semana passada o envio do inquérito para tramitação no STF. Por conta das restrições do foro privilegiado, o Coaf não informou o nome nem as transações envolvendo a autoridade identificada. A avaliação de investigadores que acompanham o caso é que o órgão de controle financeiro pode ter detectado suspeitas envolvendo algum ministro do STJ, já que o foro dessas autoridades é justamente o STF.

A existência da investigação foi revelada na semana passada pela revista “Veja” e surgiu depois da apreensão do celular do advogado Roberto Zampieri, assassinado em Mato Grosso em dezembro do ano passado. Nas mensagens do seu celular, a PF obteve indícios de um esquema de venda de decisões judiciais por assessores de ministros do STJ.

Investigação interna

O próprio STJ abriu uma investigação interna para apurar as suspeitas e afastar os servidores envolvidos, além de ter pedido abertura de inquérito à Polícia Federal.

Os elementos colhidos lançaram suspeitas sobre a atuação de assessores que atuaram nos gabinetes de quatro ministros: Isabel Galotti, Nancy Andrighi, Og Fernandes e Paulo Dias Moura. Nos diálogos, advogados e lobistas discutiam com assessores do STJ a redação de minutas de decisões dos ministros, que posteriormente se confirmavam, apontam as apurações.

A revelação do esquema tem causado desconforto nos bastidores do tribunal. Na última segunda-feira (7), os ministros teriam feito uma reunião a portas fechadas para discutir o assunto e alguns deles teriam até chegado a chorar. Até então, as suspeitas estavam restritas apenas aos assessores.

O caso mudou de patamar depois que foi solicitado um relatório de movimentações financeiras atípicas ao Coaf sobre os advogados, lobistas e assessores investigados.

Na resposta, o Coaf disse que encontrou transações financeiras suspeitas envolvendo uma autoridade com foro privilegiado perante o STF. Como a investigação não estava no STF, o órgão informou que não poderia dar detalhes sobre a identidade dessa autoridade nem as transações. Por isso, o MPF e a PF pediram o envio do inquérito ao Supremo Tribunal Federal.

O STF é o único tribunal competente para investigar suspeitas de crimes envolvendo ministros do STJ. O caso ficará sob responsabilidade do procurador-geral da República, Paulo Gonet. As informações são do portal MidiaNews

