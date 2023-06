Política Conselho de Ética abre processo contra senador flagrado com dinheiro na cueca e mais quatro parlamentares

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Chico Rodrigues foi flagrado com dinheiro na cueca durante uma operação da PF em Boa Vista (RR), em 2020 Foto: Reprodução de TV Chico Rodrigues foi flagrado com dinheiro na cueca durante uma operação da PF em Boa Vista (RR), em 2020. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Conselho de Ética do Senado abriu nesta quarta-feira (14) um procedimento disciplinar contra o senador Chico Rodrigues (PSB-RR), que foi flagrado com dinheiro na cueca durante uma operação da PF (Polícia Federal) em Boa Vista (RR), em 2020. A ação apurou um suposto esquema de desvio de recursos públicos para o combate ao coronavírus em Roraima.

O pedido de abertura de processo foi apresentado pelos partidos Rede Sustentabilidade e Cidadania naquele ano. As legendas pedem a cassação do mandato do parlamentar. O senador Renan Calheiros (MDB-AL) foi sorteado relator do caso.

Desde que foi flagrado com o dinheiro na cueca, Chico Rodrigues tem negado irregularidades e dito que agiu dominado “pelo pânico e pelo medo”. A decisão de abertura do processo não envolveu análise de mérito, isto é, as acusações em si. Segundo o presidente do Conselho, Jayme Campos (União Brasil-MT), a abertura significa a conclusão de que os pedidos cumpriram os requisitos regimentais para serem analisados.

Na mesma sessão, o Conselho de Ética decidiu abrir processos contra outros quatro senadores. Seis casos foram arquivados. A análise sobre a abertura de representação contra o senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ), por suposta ligação com milícias, foi adiada. Outra denúncia contra o parlamentar do Rio foi arquivada.

Processos abertos

Veja a seguir quais senadores, além de Chico Rodrigues, se tornaram alvo de processos no Conselho de Ética:

– Styvenson Valentim (Podemos-RN): o senador se tornou alvo de procedimento disciplinar no Conselho de Ética apresentado pela ex-deputada Joice Hasselmann (PSDB-SP). Ela afirma que, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o senador “ironizou” incidente ocorrido com a ex-parlamentar em 2021. À época, a deputada disse ter acordado com marcas de sangue no chão de sua casa. Ela sofreu fraturas no rosto e na costela. A Polícia Civil concluiu que ela “caiu da própria altura”. Joice acusa o senador de quebra do decoro parlamentar pela “prática dos delitos de calúnia e difamação contrários à honra e dignidade”. O senador Dr. Hiran (PP-RR) foi sorteado relator desse processo.

– Jorge Kajuru (PSB-GO): o senador se tornou alvo de dois procedimentos disciplinares nesta quarta-feira. O primeiro foi movido pelo senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ), que acusa Kajuru de divulgar, em 2021, gravação clandestina com o então presidente Jair Bolsonaro (PL) com diálogos sobre uma decisão do Supremo que permitiu a instalação da CPI da Covid-19. Na gravação, o então presidente xingou o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP). Zenaide Maia (PSB-RN) será a relatora desse processo contra Kajuru.

O segundo procedimento foi apresentado pelo ex-senador Luiz Carlos do Carmo, que acusa Kajuru de divulgar informações falsas sobre parlamentares de Goiás. Otto Alencar (PSD-BA) foi sorteado relator desse caso.

– Cid Gomes (PDT-CE): o procedimento administrativo aberto contra o senador Cid Gomes foi apresentado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Ele pede que Gomes seja condenado por ofender a “honra de outro parlamentar” devido a declarações feitas em 2019. Na ocasião, o senador comparou o deputado com o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e o acusou de ser uma pessoa com prática “toda voltada para chantagem”. Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) foi sorteado relator da denúncia contra Cid Gomes.

– Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP): o pedido contra Randolfe foi apresentado pelo então deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado por ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Silveira acusa o senador de atentar contra a “instituição Presidência da República e diretamente ao Estado Democrático e de Direito”. Ele menciona entrevistas concedidas por Randolfe em 2021 sobre a CPI da Covid no Senado. Nas declarações, o senador afirmou que o então presidente Jair Bolsonaro (PL) era “ladrão de vacina” e de “dinheiro do povo”. Ele também fez convites a manifestações populares contra Bolsonaro. Omar Aziz (PSD-AM) será o relator desse caso.

Na mesma sessão, foram arquivadas denúncias contra os senadores Davi Alcolumbre, Jayme Campos, Flavio Bolsonaro, Humberto Costa, Paulo Rocha e Damares Alves.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/conselho-de-etica-abre-processo-contra-senador-flagrado-com-dinheiro-na-cueca-e-mais-quatro-parlamentares/

Conselho de Ética abre processo contra senador flagrado com dinheiro na cueca e mais quatro parlamentares

2023-06-14