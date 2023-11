Mundo Conselho de Segurança da ONU aprova resolução que prevê pausa humanitária e proteção de crianças na Faixa de Gaza

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Esta é a primeira vez que uma resolução sobre o tema é aprovada pelos 15 países que formam o Conselho. Foto: Reprodução Esta é a primeira vez que uma resolução sobre o tema é aprovada pelos 15 países que formam o Conselho. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma resolução proposta por Malta ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) foi aprovada nesta quarta-feira (15). O projeto versa sobre a guerra entre Israel e o grupo palestino Hamas.

Esta é a primeira vez que uma resolução sobre o tema é aprovada pelos 15 países que formam o Conselho. Antes dela, foram rejeitadas propostas do Brasil, enquanto estava na presidência do Conselho, da Rússia duas vezes e dos Estados Unidos. Uma outra proposta dos países árabes liderados pela Jordânia foi aprovada na Assembleia-Geral.

O texto teve 12 votos a favor, nenhum voto contra e três abstenções: Estados Unidos, Reino Unido e Rússia. A Rússia propôs uma emenda à resolução que pedia por um cessar-fogo. O texto foi inspirado na resolução aprovada pela Assembleia Geral. A emenda foi rejeitada, com cinco votos a favor, um voto contrário e nove abstenções.

A Rússia foi o único país do Conselho que chegou a se pronunciar sobre a resolução, chamando o texto de “desequilibrado”.

“Gostaria de perguntar aos nossos colegas norte-americanos: vocês eliminaram tudo [no texto] o que pudesse de alguma forma indicar a necessidade de cessar as hostilidades. Isso significa que são a favor de que a guerra no Oriente Médio continue indefinidamente?”, disse Vassily A. Nebenzia, embaixador da Rússia na ONU, antes da votação.

Entre outras medidas, o projeto aprovado nesta quarta prevê:

– Proteção de crianças na Faixa de Gaza.

– Uma pausa nos ataques, que deverá permanecer em vigor por tempo suficiente para que a ajuda humanitária chegue à população civil de Gaza. O objetivo é “facilitar o fornecimento contínuo, suficiente e sem entraves de bens e serviços essenciais — incluindo água, eletricidade, combustível, alimentos e suprimentos médicos”.

– Todas as partes envolvidas na guerra devem evitar privar a população do território palestino de serviços básicos e da “assistência humanitária indispensáveis à sua sobrevivência”.

– Liberação dos reféns israelenses tomados pelo Hamas.

– Reparações de emergência em infraestruturas essenciais em Gaza; evacuação de crianças doentes ou feridas e de seus cuidadores; e esforço nas ações de resgate de pessoas que desapareceram o edifícios danificados e destruídos.

– Permitir o acesso completo das agências da ONU e de seus parceiros — como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e outras organizações humanitárias imparciais.

A resolução também reafirma que “todas as partes do conflito devem cumprir com suas obrigações” perante as leis internacionais, reiterando que essas regras garantem a proteção total a crianças. O texto não condena Israel nem chama de “atos terroristas” os ataques feitos por Hamas em 7 de outubro.

Antes do início da votação, Vanessa Frazier, representante permanente de Malta junto da ONU, afirmou que “inúmeros civis estão agora sofrendo as consequências devastadoras que o conflito armado traz consigo”.

“[Esta resolução] salvará vidas. Precisamos de um esforço coletivo para conseguir ajuda o mais rápido possível através de tantas rotas quanto possível”, disse Barbara Woodward, representante permanente do Reino Unido na ONU, após a votação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/conselho-de-seguranca-da-onu-aprova-resolucao-que-preve-pausa-humanitaria-e-protecao-de-criancas-na-faixa-de-gaza/

Conselho de Segurança da ONU aprova resolução que prevê pausa humanitária e proteção de crianças na Faixa de Gaza

2023-11-15