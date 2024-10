Geral Conselho de Segurança da ONU pede fim de ataques contra forças de paz na fronteira Israel-Líbano

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Uma mulher passa por um prédio destruído nos subúrbios ao sul de Beirute, capital libanesa. (Foto: Unicef/Dar al Mussawir/Ramzi Haidar)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu na segunda-feira (14) que todos os envolvidos no conflito na fronteira Israel-Líbano evitem novos ataques contra as forças de paz da ONU.

Israel, na sua guerra contra o Hezbollah, expandiu os ataques e, pela primeira vez, bombardeou uma área de maioria cristã no norte do Líbano: 21 pessoas morreram no vilarejo de Aitou.

O Hezbollah respondeu com uma onda de 15 foguetes. Alguns atingiram a cidade de Karmiel, no norte de Israel. Os militares israelenses também divulgaram imagens de túneis construídos pelo Hezbollah na região da fronteira, e que seriam usados para invadir o norte de Israel.

O governo israelense diz que, com suas operações no Líbano, quer garantir o retorno de dezenas de milhares de israelenses deslocados de suas casas. Enquanto isso, os deslocados libaneses aumentam e caminham na direção da Síria.

A Itália denunciou novos ataques israelenses aos soldados da força de paz da ONU no Líbano. A tensão entre os governos da Itália e Israel continua sem uma solução imediata.

Itália, França, Alemanha e Reino Unido disseram, em uma declaração conjunta, que a Unifil, como é chamada a força de paz, cumpre uma função essencial para a estabilidade no sul do Líbano e que Israel precisa parar com os ataques aos capacetes azuis.

O primeiro-ministro israelense voltou a negar que os soldados israelenses tenham alvejado as forças de paz deliberadamente. Benjamin Netanyahu disse que as Nações Unidas deveriam se retirar das zonas de combate, e que atacará o Hezbollah onde for necessário.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, também se disse preocupado na segunda-feira (14) com uma nova investida israelense na Faixa de Gaza, principalmente no norte.

No domingo (13), um bombardeio matou 22 pessoas em uma escola que servia de abrigo para refugiados palestinos. A agência da ONU de auxílio aos palestinos disse que o local seria usado para vacinação contra a pólio.

Outro ataque atingiu tendas de palestinos deslocados dentro do hospital Al-Aqsa; quatro pessoas morreram. O Exército israelense afirmou que o alvo eram militantes que operavam dentro do complexo e acusou o Hamas de usar instalações civis, como hospitais, para fins militares. O Hamas negou. As informações são do Jornal Nacional.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/conselho-de-seguranca-da-onu-pede-fim-de-ataques-contra-forcas-de-paz-na-fronteira-israel-libano/

Conselho de Segurança da ONU pede fim de ataques contra forças de paz na fronteira Israel-Líbano

2024-10-15