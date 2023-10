Mundo Conselho de Segurança da ONU que discutirá proposta do Brasil para o confronto entre Israel e Hamas é adiado

17 de outubro de 2023

Ainda não se sabe se o adiamento está relacionado com o ataque de Israel em um hospital na Faixa de Gaza que deixou centenas de mortos. (Foto: Getty Images)

O Conselho de Segurança da ONU que discutirá proposta do Brasil para confronto Israel x Hamas foi adiado, segundo o Itamaraty. O encontro aconteceria nessa terça-feira (17).

Ainda não se sabe se o adiamento está relacionado com o ataque de Israel em um hospital na Faixa de Gaza que deixou centenas de mortos.

Após o ataque, a Rússia e os Emirados Árabes Unidos pediram a realização de uma reunião de emergência nesta quarta (18).

As Forças de Defesa de Israel divulgaram um vídeo para afirmar que o país não foi o responsável pela explosão que atingiu o hospital Ahli Arab, em Gaza.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas afirmou que centenas de pessoas morreram em um ataque ao hospital. O Hamas afirma que os israelenses foram responsáveis pela explosão.

Em uma entrevista coletiva pela internet, Daniel Hagari, um porta-voz das Forças de Defesa de Israel disse que o foguete que atingiu o hospital, pela forma como explodiu, não poderia fazer parte do arsenal de Israel e que, no momento do ataque, não havia nenhuma operação militar israelense em curso com alvos naquela região.

As forças israelenses divulgaram imagens em que um ponto de luz – que seria um foguete da Jihad Islâmica – perde altitude repentinamente.

Antes de divulgar as imagens, as forças de Israel já haviam divulgado um comunicado no qual afirmam que hospitais não são alvos deles. Os israelenses afirmaram que a Jihad Islâmica foi quem atacou o hospital.

Veja abaixo a íntegra da nota das autoridades israelenses:

“A partir da análise dos sistemas operacionais das Forças de Defesa de Israel, foi lançada uma barragem de foguetes inimigos em direção a Israel que passou nas proximidades do hospital, quando este foi atingido. De acordo com informações de inteligência, de diversas fontes de que dispomos, a organização Jihad Islâmica Palestina (JIP) é responsável pelo lançamento fracassado que atingiu o hospital.”

O porta-voz da Jihad Islâmica nega que eles sejam os responsáveis pela explosão do hospital em Gaza.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que “terroristas selvagens atacaram o hospital em Gaza, e não as Forças de Defesa de Israel”.

Segundo o governo de Israel, desde o dia 7 de outubro, cerca de 450 foguetes que foram disparados a partir da Faixa de Gaza contra Israel caíram dentro do território palestino.”

A Jihad Islâmica é um grupo terrorista ligado ao Hamas. A Jihad foi fundada na década de 1980, no Egito por estudantes universitários de Gaza. É considerado um grupo terrorista também pelos Estados Unidos, União Europeia e Israel. Ao longo do tempo, assumiu ataques suicidas e terroristas e não reconhecem a existência do Estado Israelense. No ataque do dia 7 de outubro, uniu-se à ação do Hamas.

