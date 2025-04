Economia Conselho do FGTS aprova ampliação do Minha Casa, Minha Vida para classe média no País

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

A expectativa é que a nova cobertura esteja disponível em maio

O Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) aprovou nesta terça-feira (15) a ampliação do programa Minha Casa, Minha Vida para a classe média. O governo vai criar a “Faixa 4” do programa, com um novo teto de renda familiar, de R$ 12 mil. A expectativa é que a nova cobertura esteja disponível em maio.

A ampliação do programa é possível porque o governo direcionou R$ 15 bilhões do Fundo Social do Pré-Sal para o Minha Casa, Minha Vida. Esses recursos serão usados na faixa 3 do programa, liberando R$ 15 bilhões do FGTS para a nova linha de financiamento.

Como vai funcionar?

O Conselho vai disponibilizar R$ 15 bilhões do FGTS em 2025 e outros R$ 15 bilhões captados pelas próprias instituições (em recursos da poupança).

Com a criação da Faixa 4, estão previstos benefícios como: financiamento de até 420 meses; taxa de juros de 10% ao ano, abaixo das taxas atuais de mercado (acima de 11,5% ao ano); aquisição de imóveis de até R$ 500 mil.

A medida, segundo o governo, representará um potencial de atendimento inicial a 120 mil novas famílias. Esse é um novo aceno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à classe média, que acontece um ano antes das eleições presidenciais, marcadas para 2026.

Ajuste das outras faixas

O Conselho do FGTS também aprovou nesta terça-feira (15) o reajuste nas faixas do Minha Casa, Minha Vida. Confira:

Faixa 1: de até R$ 2.640 para até R$ 2.850

Faixa 2: de R$ 4,4 mil para R$ 4,7 mil

Faixa 3: de R$ 8 mil para R$ 8,6 mil

