Conselho Federal da OAB determina investigação de advogada que disse que o "Dia dos Namorados combina com crime passional"

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2023

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil vai “apurar possível infração ético-disciplinar”. (Foto: Reprodução)

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) determinou investigação da advogada Élida Fabrícia, que era conselheira federal, para “apurar possível infração ético-disciplinar”. Uma fala dela onde dizia que o “Dia dos Namorados combina com crime passional” gerou grande repercussão negativa.

A agora ex-conselheira federal da OAB havia publicado um vídeo temático do Dia dos Namorados onde dizia que a data combinava com crimes passionais.

“Dia dos Namorados chegando e isso me faz lembrar aqueles gostinhos extravagantes da advogada criminalista. […] Eu adoro crime passional. Adoro quando chega aquele processo quentinho, gostosinho, bem formado com crime passional. São os tipos de crimes mais interessantes pra gente trabalhar no Tribunal do Júri. Dia dos Namorados combina com crime passional”, afirmou Élida Fabrícia.

Conforme o presidente nacional da Ordem, o órgão “repudia o estímulo à prática de crimes e tem atuado concretamente em defesa das mulheres, combatendo qualquer violência de gênero”.

A fala da advogada foi duramente criticada nas redes sociais e por autoridades do Piauí. Em seguida, Élida publicou um vídeo onde pedia desculpas pela fala, e afirmou que foi mal interpretada.

“Não se trata de forma alguma de uma apologia ao crime ou de incentivo à depreciação de vidas de mulheres. No meu entendimento existe uma grande diferença entre feminicídio e crime passional, e essa advogada que vos fala está muito acostumada a trabalhar em ambos os lados”, declarou depois nas redes sociais.

Em nota, o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) repudiou a fala da advogada. “O Ministério Público do Estado do Piauí vem, por meio desta, repudiar a fala da advogada e Conselheira Federal da OAB Élida Fabrícia, que circula nas redes sociais desde ontem. A pretexto de fazer publicidade e captação de clientes aproveitando-se do dia dos Namorados, a advogada usa, jocosamente, argumentos como ‘eu adoro crime passional, adoooro quando chega aquele processo, quentinho, gostosinho, bem formado, com crime passional’ para logo em seguida afirmar, sem constrangimento algum, que ‘Dia dos Namorados combina com crime passional’. Num país em que uma mulher é vítima de feminicídio a cada seis horas – e no qual o Piauí está entre os dez estados em que mais se matam mulheres – e em que o machismo estrutural e a misoginia estão fortemente entranhadas na cultura local, a fala da advogada demonstra profundo desprezo pela dor de todas as mulheres e vítimas de crimes dolosos contra a vida. O Ministério Público do Estado do Piauí reafirma o compromisso constitucional de lutar em defesa das mulheres e de todas as vítimas de crimes dolosos contra a vida, passionais ou não, esperando que o Tribunal de Ética e o Conselho Federal da OAB adotem as providências pertinentes ao caso.”

Confira a nota do Conselho Federal da OAB: “O Conselho Federal da OAB determinou aos órgãos competentes dentro da instituição que instaurem procedimento para apurar possível infração ético-disciplinar por parte da advogada Élida Fabrícia, em decorrência do conteúdo de vídeo publicado por ela em rede social. A advogada, que é conselheira federal da OAB pelo Piauí, comunicou ao presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, que pedirá afastamento do cargo ainda na noite desta terça-feira (13/6). Segundo Simonetti, ‘a OAB repudia o estímulo à prática de crimes e tem atuado concretamente em defesa das mulheres, combatendo qualquer violência de gênero’. Ele diz ainda que a advogada terá acesso à ampla defesa e ao contraditório”. As informações são do portal de notícias G1.

