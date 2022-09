Brasil Conselho Nacional de Justiça decide nesta terça (6) se afasta juiz do trabalho acusado de assédio sexual

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2022

Ministério Público Federal em São Paulo também analisa acusações de assédio contra o magistrado, que também é professor de um curso preparatório Foto: Amatra/Divulgação Ministério Público Federal em São Paulo também analisa acusações de assédio contra o magistrado, que também é professor de um curso preparatório. (Foto: Amatra/Divulgação) Foto: Amatra/Divulgação

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai analisar nesta terça-feira (6) se abre um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta do juiz substituto do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP) Marcos Scalercio, acusado por mulheres de assédio sexual. O colegiado pode afastar o magistrado de suas atividades.

Marcos Scalercio, de 42 anos, estava de férias e, de acordo com o TRT-SP, retornou ao trabalho nesta segunda-feira (5).

MPF

Além do CNJ, o Ministério Público Federal em São Paulo analisa três acusações de assédio contra o magistrado, que também é professor de um curso preparatório. As denúncias partiram de uma aluna, de uma advogada e de uma funcionária da Justiça do Trabalho. O juiz alega inocência e nega que tenha praticado os crimes. O CNJ, que tem sede em Brasília, vai analisar o caso a pedido do corregedor nacional de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão.

Até a última sexta-feira (2), já tinham sido contabilizados um total de 96 relatos, seis deles de possíveis estupros. O movimento Mee Too Brasil tem parceria com o Projeto Justiceiras. As duas entidades prestam assistência jurídica gratuita a vítimas de violência sexual e já encaminharam 62 casos para os órgãos responsáveis por apurar as denúncias, entre os quais, o CNJ.

