Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2021

Previsão é que o abastecimento seja normalizado à noite. Foto: Luciano Lanes/PMPA Previsão é que o abastecimento seja normalizado à noite. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre conserta, neste domingo (21), uma adutora na avenida Tramandaí, esquina da rua Déa Coufal, que apresenta vazamento. O abastecimento de água está interrompido nos bairros Espírito Santo, Guarujá, Ipanema, Ponta Grossa e Serraria. A previsão é normalizar à noite.

A ação ocorre no final de semana devido ao trânsito intenso neste cruzamento em dias de semana e conta com bloqueio parcial de meia pista, autorizado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Ao longo da semana estão programados ainda quatro testes de estanqueidade (para verificar se determinado sistema tem mistura com outros sistemas de abastecimento ou com outros Distritos de Medição e Controle) na rede do Subsistema Cascatinha-Catumbi, que foi setorizada a partir de abril de 2020. A programação poderá ser alterada por motivos operacionais ou climáticos.

As atualizações de serviços podem ser acompanhadas pelo twitter.com/dmaepoa.

Confira onde o abastecimento será interrompido

Segunda-feira (22) – teste do Distrito de Medição e Controle (DMC) 12, na avenida Vicente Monteggia esquina da avenida Nonoai, afetará o abastecimento de água de ruas dos bairros Cavalhada e Nonoai.

Terça-feira (23) – teste do Distrito de Medição e Controle (DMC) 14, na rua Amapá esquina da avenida Vicente Monteggia, afetará o abastecimento de água em ruas do bairro Vila Nova.

Quarta-feira (24) – teste do Distrito de Medição e Controle (DMC) 17, na Estrada João Passuelo esquina da avenida Vicente Monteggia, afetará o abastecimento de água em ruas do bairro Vila Nova; teste do Distrito de Medição e Controle (DMC) 19 na avenida Belém Velho esquina da avenida Rodrigues da Fonseca, afetará o abastecimento de água em outra parte do bairro Vila Nova.

Mais informações com o Dmae, pelo telefone 156 (opção 2), e whats: 51 99332-8170.

