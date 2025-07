Inter Consistência do Inter no Brasileirão anima Roger Machado

Para Roger, o jogo foi aberto e com boas chances para ambos os lados Foto: Ricardo Duarte/Internacional Roger Machado vence duelo tático contra Neymar e celebra salto na tabela. (Foto: Ricardo Duarte/ Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

A vitória contra o Santos por 2 a 1, na noite de quarta-feira (23), na Vila Belmiro, foi mais significativa do que apenas o afastamento da zona de rebaixamento. Para Roger Machado, os três pontos representam um passo importante rumo à consistência no Campeonato Brasileiro. É a primeira vez nesta edição que o colorado conquista três vitórias consecutivas na competição, o que garante maior estabilidade ao longo da temporada.

A partida, válida pela 16ª rodada do Brasileirão, também marcou o retorno dos gols dos atacantes da equipe alvirrubra. A dupla colombiana Johan Carbonero e Rafael Borré foi diretamente responsável pela primeira vitória como visitante do Inter no torneio.

Mesmo com o Santos vivendo um momento delicado — ocupando a 17ª posição e dentro do Z-4 — Roger admitiu, em coletiva, que preparou uma estratégia específica para minimizar a atuação do craque Neymar. Ainda assim, o craque brasileiro teve duas boas oportunidades em jogadas aéreas. Em uma delas, nos minutos finais, quase marcou um gol: após defesa de Sérgio Rochet, a bola bateu na trave e percorreu a linha do gol, gerando grande perigo.

“Embora numa posição diferente daquela que sempre jogou, buscamos fazer a marcação impedindo que ele [Neymar Jr.] conseguisse avançar, articulando com os companheiros do setor em que estivesse. A vitória mostra que conseguimos ter êxito na estratégia.”

Para Roger, o jogo foi aberto e com boas chances para ambos os lados: “Gostaríamos de ter tido mais domínio da bola para evitar os perigos que tivemos, principalmente no primeiro tempo.”

Roger também destacou a importância de voltar a vencer fora de casa — a última vez havia sido contra o Maracanã, pela Copa do Brasil: “Uma das questões abordadas na palestra foi a importância de vencer fora. Sabíamos que esses três pontos nos fariam dar um salto muito grande na tabela. Principalmente contra um adversário que estava rondando a mesma parte da tabela que a gente. Foi um jogo de seis pontos.”

Agora, o Inter já se prepara para os próximos compromissos. A reapresentação do elenco está marcada para esta sexta-feira (25), às 16 horas, quando começam os preparativos para enfrentar o Vasco da Gama, no domingo (27), às 18h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O zagueiro Vitão será desfalque, após receber o terceiro cartão amarelo contra o Santos.

