Rio Grande do Sul Construção das fundações da nova ponte sobre o rio Forqueta, na ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio, será iniciada nos próximos dias

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











A estrutura terá 150 metros de extensão, além de duas faixas no pavimento principal e espaço reservado à travessia de pedestres e ciclistas. (Foto: Edivan Rosa/EGR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) iniciará, nos próximos dias, a construção das fundações da nova ponte sobre o Rio Forqueta, na ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio. Os estudos técnicos já foram finalizados e a Engedal — empresa responsável pela obra — já está mobilizada para executar essa etapa complexa e fundamental para assegurar a estabilidade e a durabilidade da ponte.

A estrutura terá 150 metros de extensão e cinco metros acima da antiga, além de duas faixas no pavimento principal e espaço reservado à travessia de pedestres e ciclistas. O custo está estimado em R$ 14 milhões, e a conclusão dos trabalhos está prevista para dezembro de 2024. A obra está sendo financiada com recursos próprios, provenientes da praça de pedágio da EGR.

Conforme o diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, o avanço dos serviços representa o empenho e a celeridade da estatal para recuperar uma das principais ligações da região do Vale do Taquari. “Estamos focados em cada etapa do processo de construção para que possamos garantir a qualidade e a segurança da nova infraestrutura, de grande importância para o desenvolvimento econômico do nosso Estado”, frisou o dirigente.

Desde julho está sendo cumprida uma relevante fase dos trabalhos, a instalação do parque fabril para montagem do canteiro de obras e fabricação das vigas e das peças pré-moldadas que serão utilizadas no trâmite construtivo da obra. Na última terça-feira (14), as equipes concluíram as sondagens de solo para as definições finais das fundações.

Após a queda da ponte, a EGR mobilizou as estruturas internas, publicou o edital e assinou a ordem de início, realizando os levantamentos topográficos, coleta de amostras de solo, perfil geológico e hidrológico. Com essas informações, a EGR e a Engedal definiram o projeto, o que foi possível projetar a construção da nova ponte cinco metros acima da antiga, evitando possíveis impactos de eventos climáticos futuros.

Etapas concluídas

* 2 de maio de 2024 – Queda da ponte

* 20 de maio – Publicação da licitação

* 31 de maio – Empresa engedal homologada

* 3 de junho – Assinatura do contrato

* 5 de junho – Assinatura da ordem de início

* 21 de junho – Equipes executam sondagens do solo

* 16 de julho – Montagem do canteiro de obras e parque de pré-moldados

* 15 de agosto – Início da construção das fundações

A ação integra o Plano Rio Grande, programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática do Estado que visa planejar, coordenar e executar ações para enfrentar as consequências sociais, econômicas e ambientais da enchente histórica.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/construcao-das-fundacoes-da-nova-ponte-sobre-o-rio-forqueta-na-ers-130-entre-lajeado-e-arroio-do-meio-sera-iniciada-nos-proximos-dias/

Construção das fundações da nova ponte sobre o rio Forqueta, na ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio, será iniciada nos próximos dias

2024-08-15