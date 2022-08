Inter “Construímos o suficiente para vencer, mas o futebol é assim” diz Mano Menezes após eliminação para o Melgar

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

Edenilson, Taison e De Pena erraram suas cobranças de pênalti Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O Internacional foi eliminado pelo Melgar, nas quartas de final da Copa Sul-Americana, e o técnico Mano Menezes conversou com a imprensa após o jogo. No tempo normal, 0 a 0 no jogo da ida e no da volta; nas penalidades, 3 a 1 para o Melgar com o Inter errando as três primeiras cobranças, com ê. Na entrevista, o técnico Colorado foi perguntado sobre o rendimento do seu time nos confrontos:

“Construímos o suficiente para vencer durante os 90 minutos. Mas no futebol é assim, as vezes não conseguimos. Com certeza a frustração do torcedor é a mesma que a nossa. Jogamos 180 minutos para fazer um gol e não conseguimos apesar de todo o domínio. A nossa decepção está na mesma proporção da do torcedor.”

Quem também participou da entrevista foi o atacante Wanderson, que falou sobre o foco do Colorado na temporada, já que agora o Internacional só tem o Brasileirão em disputa:

“A gente tem muitos jogadores experientes. Nosso elenco tem muita qualidade. Agora vamos poder focar 100% no Brasileirão e vamos tentar reverter essa situação.”

Mano Menezes, respondendo a mesma pergunta, se irritou mas foi franco em sua resposta:

“Não sou de fugir de perguntas, mas o que o presidente disse em janeiro é ele que tem que responder. E eu cheguei aqui como treinador justamente porque as metas não vinham sendo atingidas.”

O Internacional volta a campo no próximo domingo (14) contra o Fluminense, às 19h no estádio Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

