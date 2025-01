Rio Grande do Sul Consulado-Geral da Itália tem número recorde de passaportes e reconhecimento de cidadanias

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

Somados, os dois documentos emitidos pelo Consulado somam quase 21 mil documentos no período. (Foto: Arquivo/O Sul)

Ao longo do ano passado, o Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre emitiu 14.238 passaportes para residentes no Rio Grande do Sul que possuem a cidadania do país europeu. Também foram concedidos 6.464 documentos de cidadania a descendentes que vivem no Estado, 60% mais que em 2023. Ambos os números são recordes na história da unidade diplomática.

A marca superou as expectativas do cônsul local, Valerio Caruso: “Já achávamos que seria impossível crescer mais do que crescemos em 2023 e ainda tivemos a enchente. O Consulado foi inundado, ficou um mês fechado e só conseguimos retomar os serviços plenamente quase dois meses depois. Mesmo assim, o número de passaportes emitidos foi 5,4% maior que em 2023. Na comparação com 2021, o crescimento foi de 1.081%”.

Ele atribui os resultados aos investimentos realizados nos últimos dois anos, que tinham como objetivo justamente agilizar e qualificar os serviços consulares na capital gaúcha. Em 2022, quando assumiu o cargo, Caruso ampliou a equipe de 10 pessoas para 47 integrantes, com 17 funcionários e 30 terceirizados. Além disso, reorganizou internamente os setores, investiu em tecnologia e comunicação e implantou o projeto “Andiamo”, que levou os serviços para emissão de passaportes a municípios do Interior.

“Antes, o Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre emitia cerca de 15 passaportes por dia. Em 2024, atendemos diariamente 150 cidadãos e a média foi de 80 passaportes emitidos”, pontua Caruso. “Então, estamos também conseguindo reduzir a espera. No caso do reconhecimento da cidadania, o processo todo levava 16 anos. Hoje leva cerca de sete.”

Demanda crescente

Uma novidade é a ampliação da central de atendimento por telefone. O call center foi aberto nesta semana, com 75% mais atendentes que no ano passado. Com uma demanda mensal de 3 mil ligações, o tempo de espera será menor.

O horário de atendimento é das 9h às 12h, nos dias úteis, pelo telefone (51) 3010-1515. A central é custeada com recursos dos cidadãos italianos que vivem no Rio Grande do Sul e utilizam os serviços consulares.

A estimativa do Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre é de que 4 milhões de gaúchos tenham direito a solicitar a cidadania italiana. A comunidade reconhecida cresce 7% ao ano e a meta é conceder 10 mil novas cidadanias nos próximos dois anos. Em 2024, o Setor de Registro Civil também teve um salto na produtividade, com 4.194 novos registros, 117% a mais do que em 2023. Saiba mais em consportoalegre.esteri.it/pt.

(Marcello Campos)

2025-01-08