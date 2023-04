Economia Consumo de carne bovina atinge o menor nível desde 2004 no Brasil

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2023

Alta da produção em 2022 não refletiu em aumento no consumo interno Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Em 2022, o consumo de carne bovina atingiu 24,2 kg por habitante, o menor nível em 18 anos no Brasil. Os dados foram divulgados pela Consultoria Agro do Banco Itaú BBA. Segundo o relatório, esse foi o quarto ano consecutivo de recuo no consumo per capita.

O consumo diminuiu mesmo com a produção de carne bovina voltando a crescer no país em 2022. Ela atingiu 7,9 milhões de toneladas (em equivalente carcaça) no ano passado, sendo 5,2 milhões consumida no mercado interno – ou 65%, e 2,85 milhões exportadas. As exportações aumentaram 23,8% em relação a 2021.

Foram abatidas 29,8 milhões de cabeças em 2022, 7,5% acima do ano anterior. Foi o primeiro aumento desde 2019. O efeito do aumento dos abates (7,5%) em 2022 foi um pouco menor sobre a produção de carnes, que cresceu 6,9% em função do peso médio das carcaças um pouco menor.

Segundo a análise, um novo aumento da produção de carne é esperado em 2023. Dentre os motivos, o relatório menciona a recente reabertura do mercado chinês e possibilidades de crescimento em outros destino.

2023-04-02