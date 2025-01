Saúde Consumo excessivo de proteínas de Gracyanne Barbosa é saudável? Especialista explica

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

Gracyanne Barbosa consome 40 ovos por dia. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a crescente popularidade de dietas ricas em proteínas, muitas pessoas têm ultrapassado os limites recomendados para o consumo diário desse macronutriente. O nutricionista Bruno Freire explica que a quantidade ideal de proteínas varia conforme o estilo de vida e as condições físicas de cada pessoa.

Para uma mulher por volta dos 40 anos, por exemplo, o recomendado é consumir entre 1g e 1,2g de proteína por quilo de peso corporal, caso seja sedentária. Já quem pratica atividade física deve ingerir entre 1,6g e 2g por quilo.

No entanto, o consumo excessivo de proteínas pode trazer riscos significativos para a saúde. “O excesso pode aumentar o colesterol LDL, elevando o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, pessoas com predisposição a problemas renais podem sobrecarregar os rins, o que agrava possíveis condições”, alerta o especialista.

Problemas gastrointestinais, como prisão de ventre, gases e inchaço, também são comuns quando a ingestão de proteínas ultrapassa os níveis adequados. Outro ponto importante é o consumo de água, que deve ser de 35ml a 50ml por quilo de peso corporal por dia. Apesar de essencial, o excesso também pode ser prejudicial.

“Beber grandes quantidades de água, como sete litros por dia, pode levar ao desequilíbrio de eletrólitos no sangue, principalmente o sódio. Essa condição, chamada hiponatremia, pode causar intoxicação por água em casos graves”, destaca o nutricionista.

Quanto ao consumo de alimentos específicos, como ovos, Freire ressalta que a recomendação é de até três unidades por dia para a maioria das pessoas, podendo chegar a cinco ou oito, desde que orientado por um profissional.

A musa fitness Gracyanne Barbosa entrou no Big Brother Brasil essa semana já causando uma polêmica. Só nas primeiras horas de programa a influenciadora consumiu nove ovos cozidos um atrás do outro, como se estivesse comendo uma pipoca.

“Embora casos como o da Gracyanne Barbosa, que consome 40 ovos por dia, sejam divulgados, essa prática não é saudável para todos. O consumo exagerado pode causar doenças cardiovasculares e gastrointestinais. A quantidade ideal de proteína é individual e deve ser ajustada às necessidades de cada pessoa”, explica.

Para consumir proteínas de forma saudável, o especialista recomenda um equilíbrio nas refeições. “Uma pessoa saudável e fisicamente ativa deve manter 18% a 20% de proteínas em sua dieta diária, diversificando as fontes, como ovos, carnes magras, leguminosas e laticínios. O acompanhamento de um nutricionista é essencial para garantir que as necessidades individuais sejam atendidas sem excessos”, conclui. As informações são do jornal O Globo.

