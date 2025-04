Economia Consumo global de vinho em 2024 caiu para seu nível mais baixo desde 1961

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Essa queda no consumo é uma consequência dos preços inflacionados devido aos baixos volumes de produção. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O consumo mundial de vinho caiu novamente em 2024, em 3,3%, atingindo seu nível mais baixo desde 1961, de acordo com uma estimativa da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) publicada nessa terça-feira (15).

Essa queda no consumo, que caiu para 214,2 milhões de hectolitros (mhl), é uma consequência dos preços inflacionados devido aos baixos volumes de produção, ao aumento dos custos para os viticultores e à inflação geral, Já ue os consumidores pagam, em média, 30% a mais do que no período 2019-2020.

É “a tempestade perfeita”, diz Giorgio Delgrosso, chefe da divisão de estatísticas da OIV.

O consumo está em baixa desde 2018 (-12%), especialmente com a queda nas vendas na China, apesar da recuperação registrada em 2021 após a pandemia de Covid-19.

“Além dos choques econômicos e geopolíticos de curto prazo, é importante levar em conta fatores estruturais de longo prazo que também contribuem para o declínio observado no consumo”, como novas preferências de consumo ou estilos de vida, disse a organização intergovernamental criada há 101 anos.

Na Europa, que responde por 48% das vendas, o consumo caiu 2,8% em 2024. E na França, país frequentemente associado ao vinho, o consumo vem diminuindo gradualmente há décadas, recuando 3,6% no ano passado.

“Há um declínio geracional: as pessoas agora só bebem em ocasiões festivas, e os jovens bebem menos do que seus pais”, disse o varejista de vinhos francês Nicolas à AFP.

Espanha e Portugal estão entre os poucos mercados europeus em que o consumo aumentou, embora timidamente.

Na América Latina, o consumo na Argentina caiu 1,2%, para 7,7 milhões de hectolitros, o nível mais baixo desde 1942.

O maior mercado do mundo, os Estados Unidos, viu o consumo cair 5,8%, para 33,3 milhões de hectolitros.

Safra menor que a esperada

Paralelamente, a produção dos viticultores caiu em 2024 para seu nível mais baixo em mais de 60 anos, em 4,8%, para 225,8 mhl. Esse valor é menor do que as estimativas mais pessimistas publicadas no final de 2024, já que a Espanha e os Estados Unidos reduziram seus números.

As colheitas foram prejudicadas por chuvas abundantes em algumas áreas e secas em outras.

A Europa (61% do total) tem a safra mais fraca deste século. A Itália foi o principal produtor mundial, com 44 milhões de hectolitros, enquanto a produção francesa caiu 23%, atingindo seu nível mais baixo desde 1957. Mesmo assim, manteve sua segunda posição, com 36,1 milhões de hectolitros.

O país foi seguido pela Espanha (31 milhões de hectolitros) e pelos Estados Unidos (21,1 milhões de hectolitros, 17,2% a menos do que no ano anterior devido ao calor extremo).

No hemisfério sul, a safra nunca foi tão pequena nos últimos 20 anos.

Na Argentina, que foi o maior produtor do hemisfério sul, a safra foi de 10,9 mhl, 23,3% a mais do que em 2023. Mesmo assim, o nível ainda está 3,9% abaixo da média dos últimos cinco anos. Em contraste, o Chile, onde a produção foi de 9,3 mhl, registrou uma queda de 15,6% em relação a 2023 e sua produção ficou 21,4% abaixo da média dos últimos cinco anos.

A produção de vinho do Brasil também caiu 41%, para 2,1 milhões de hectolitros, e ficou 25,5% abaixo da média dos últimos cinco anos, devido ao excesso de chuvas na primavera e à pressão do míldio, uma infecção da videira. As informações são da agência de notícias AFP.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/consumo-global-de-vinho-em-2024-caiu-para-seu-nivel-mais-baixo-desde-1961/

Consumo global de vinho em 2024 caiu para seu nível mais baixo desde 1961

2025-04-15