Economia Consumo nos lares brasileiros cresce 2,22% em janeiro ante janeiro de 2024

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Para associação, aumento ocorre por conta da ampliação dos rendimentos reais dos consumidores Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil . (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O consumo nos lares brasileiros registrou alta de 2,22% em janeiro deste ano, em relação ao mesmo mês de 2024. Contudo, em comparação com dezembro do ano passado, o consumo registrou queda de 11,51%, segundo dados da Abras (Associação Brasileira de Supermercados).

Para o vice-presidente da Abras, Marcio Milan, a recuperação do mercado de trabalho e a ampliação dos rendimentos reais dos consumidores ainda sustenta a alta do consumo nos lares.

Porém, o mês de dezembro conta com um forte base de comparação, uma vez que registrou alta de 3,72% ante o mesmo mês de 2023, ajudado pela ampliação dos rendimentos reais dos cliente.

“Os últimos meses de 2024 tiveram baixas expressivas das taxas de desemprego e ainda contaram com recursos injetados, como pagamento do Bolsa Famílias, do 3º lote residual do Imposto de Renda e liberação em requisições de pequeno valor (RPVs) do INSS”, disse Milan, em coletiva de imprensa.

Embora os dados sejam de crescimentos consecutivos do consumo nos lares e a projeção para este ano seja de uma alta anual de 2,7%, Milan destaca que o avanço da inflação não passa desapercebido, atingindo o grupo de alimentos e bebidas pelo quinto mês consecutivo. Os preços passaram de R$ 732,69 no primeiro mês de 2024 para R$ 800,75 no mesmo mês deste ano, na média nacional.

Já no recorte da cesta de alimentos básicos com 12 produtos houve alta de 12,89%, passando de R$ 306,11 em janeiro de 2024 para R$ 345,56 em janeiro de 2025, na média nacional. (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/consumo-nos-lares-brasileiros-cresce-222-em-janeiro-ante-janeiro-de-2024/

Consumo nos lares brasileiros cresce 2,22% em janeiro ante janeiro de 2024

2025-02-20