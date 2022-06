Brasil Conta de luz continua sem cobrança extra em julho

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Estimativa da Aneel é que tarifa continue sendo aplicada até dezembro deste ano. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta sexta-feira (24) que a bandeira verde continuará em vigor em julho. Com isso, a conta de luz segue sem cobrança adicional por mais um mês.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela Aneel para sinalizar o custo da geração de energia. No final de todo mês, a agência decide a cor da bandeira para o mês seguinte.

Quando o custo da produção de energia aumenta, por exemplo, por conta do acionamento de usinas térmicas (mais poluentes e mais caras), a Aneel pode acionar as bandeiras amarela, vermelha patamar 1 ou 2 — que representam custo extra ao consumidor.

A expectativa da Aneel é que a bandeira verde continue vigente ao longo deste ano, dada à recuperação dos reservatórios das hidrelétricas.

Reajuste

Nesta semana, a agência aprovou alta de até 64% no valor das bandeiras. Os novos valores entram em vigor em 1º de julho e serão válidos até meados de 2023.

De acordo com a agência, esse reajuste não terá “impacto imediato” para o consumidor porque a bandeira verde está acionada desde 16 de abril — quando deixou de valer a bandeira de escassez hídrica, a mais cara do sistema, que adiciona R$ 14,20 à conta de luz por 100 quilowatt-hora (KWh) consumidos no mês.

A bandeira de escassez hídrica foi criada em setembro do ano passado para compensar os custos adicionais da produção de energia durante a crise hídrica.

Os novos valores são os seguintes:

— Bandeira verde: continua sem cobrança adicional;

— Bandeira amarela: de R$ 1,874 para R$ 2,989 a cada 100 kWh consumidos (+ 59,5%);

— Bandeira vermelha patamar 1: de R$ 3,971 para R$ 6,500 a cada 100 kWh consumidos (+ 63,7%);

— Bandeira vermelha patamar 2: de R$ 9,492 para R$ 9,795 a cada 100 kWh consumidos (+3,2%).

Situação dos reservatórios

Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o nível dos reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste, responsáveis por 70% da capacidade de produção de energia no País, estava em 65,96% na última quinta-feira (23).

No mês em que a bandeira de escassez hídrica entrou em vigor, em setembro de 2021, o armazenamento chegou a alcançar 16,75%, menor nível desde novembro de 2014.

Desde março deste ano, o nível está estável, na casa dos 60%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil