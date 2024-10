Economia Conta de luz dos brasileiros sobe de novo em outubro

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com falta de chuvas, analistas preveem que bandeira vermelha patamar 2 ficará acionada até o fim do ano. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apesar das discussões em torno da adoção ou não do horário de verão, especialistas acreditam que a bandeira vermelha patamar 2, em vigor neste mês de outubro, deve se manter até dezembro deste ano. Na prática, isso significa que, após subir 5,3% em setembro, respondendo por quase metade da inflação, a conta de luz terá nova alta este mês (quando foi adotado o patamar 2) e seguirá sob pressão até o fim do ano.

Com os níveis dos reservatórios da região Sudeste/Centro-Oeste em torno de 44%, os próximos meses serão marcados por uma conta de energia mais cara devido à utilização das usinas térmicas, que serão acionadas para poupar o volume de água das usinas hidrelétricas.

Para Mayra Guimarães, diretora de Regulação e Mercado da consultoria Thymos, a expectativa é que a bandeira vermelha patamar 2 se mantenha na conta de luz até dezembro. Isso ocorre apesar da expectativa de que as chuvas previstas para o próximo período úmido (que começa neste mês e vai até março) se mantenham dentro da média histórica dos últimos 30 anos.

Segundo ela, o nível dos reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste neste mês de outubro está menor do que os 73% registrados no mesmo período do ano passado, mas ainda é maior do que os 24% registrados em 2021, ano da última crise do setor. Além disso, os rios da região Norte atingiram o pior nível dos últimos 100 anos.

O acionamento das usinas térmicas impacta diretamente o Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), calculado diariamente pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), e que baliza o preço da energia no mercado à vista (spot).

Segundo Mayra, o PLD hoje está no teto, especialmente entre 16h e 22h, para atender ao maior consumo. O PLD interfere diretamente no acionamento das bandeiras tarifárias, e ela explica que o PLD deve permanecer elevado até dezembro, voltando a cair apenas em fevereiro.

La Niña

Nos últimos anos, os impactos do El Niño aumentaram o volume de chuvas no Sul e elevaram a temperatura no Norte, gerando fenômenos climáticos mais intensos. Agora, o fenômeno La Niña, que está gerando menos alterações que o previsto, não deve travar a frente fria do Sul para o Norte. No entanto, os meses serão mais quentes.

“Devemos ter uma temperatura de dois a três graus acima da média histórica, mas não será como os oito graus acima registrados no ano passado”, explica Alexandre Nascimento, diretor da Nottus, de previsão climática.

Como economizar

Mas calma, nem tudo está perdido! Com algumas dicas simples, você pode reduzir o consumo e aliviar o bolso, além de ajudar o meio ambiente. Confira:

• Banhos mais curtos: Use um timer no chuveiro para limitar o tempo e economizar água e energia.

• Lâmpadas LEDs: Substitua as incandescentes por LEDs, que duram mais e consomem até 70% menos energia.

• Sensores de presença: Instale sensores nas luzes para evitar desperdícios.

• Eletrodomésticos eficientes: Opte por modelos com tecnologia inverter, que economiza até 40% de energia.

• Desligue os aparelhos: Tire da tomada TVs, computadores e outros eletrônicos quando não estiver usando.

• Roupas com água fria: Lave suas roupas com água fria sempre que possível, economizando energia no aquecedor. Além disso, junte o máximo de roupas dentro do limite da máquina para otimizar o uso do equipamento.

• Na indústria e no comércio, substitua equipamentos antigos por modelos mais eficientes, reduzindo o consumo de energia sem afetar a produtividade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/conta-de-luz-sobe-de-novo-em-outubro-veja-como-economizar/

Conta de luz dos brasileiros sobe de novo em outubro

2024-10-13