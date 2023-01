Rio Grande do Sul Alvo de ataque hacker, conta do governador Eduardo Leite no Twitter mostra foto de atriz pornô russa

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2023

Perfil na rede social é um dos principais meios de comunicação do político tucano com o público. Foto: Reprodução/Twitter Invasão deixa indisponível um dos principais meios de comunicação entre o político e a sociedade. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução/Twitter

A conta do governador gaúcho Eduardo Leite no Twitter chega nesta terça-feira (17) ao sexto dia de indisponibilidade, desde que foi alvo de invasão cibernética. O ataque hacker derrubou um dos principais meios de interação do político com a sociedade: quem acessa o perfil do tucano na rede social encontra a página inativa e com a foto de uma mulher loira com camisa alusiva à Argentina.

Pesquisando-se no Google, é possível descobrir que se trata de uma russa chamada Yulia Sergevna Romanova, 23 anos. Ela atua desde 2018 como atriz no mercado de filmes pornográficos, sob o nome artístico “Eva Elfie”.

Ainda não se sabe se o país de origem da moça tem a ver com o fato de muitos sequestros de contas virtuais ser atribuído a quadrilhas do Leste Europeu. Em sua única manifestação sobre a invasão, no dia 11, o chefe do Executivo do Rio Grande do Sul (que está na Suíça para o Fórum Mundial de Davos e só retorna no final da semana) se limitou a dizer que sua equipe já estava em contato com a plataforma digital e autoridades para resolver o problema.

Além da foto da estrela de produções “adultas”, o perfil do governador no Twitter tem ostentado apenas o nome “Eduardo Leite” e a indicação “nascido em 1985” (informação que está correta). No primeiro dia do ataque, também aparecia “Líbano” em vez de Brasil como país do usuário.

Não é a primeira vez

No dia 6 de janeiro, o chefe do Executivo gaúcho já havia relatado outra invasão de seu perfil no Twitter, em uma semana na qual 200 milhões de internautas de todo o planeta relataram terem seus e-mails “capturados” por criminosos digitais. Leite comunicou, na ocasião, aos seus mais de 250 mil seguidores na rede social:

“Retomei a conta do Twitter, que aparentemente tinha sido ‘sequestrada’ com a tentativa de nos forçar a comprar um domínio de internet antigo, que já tive, havia expirado e que anteriormente estava registrado junto a essa conta. Voltamos a ‘tuitar’ normalmente aqui”.

Quase um ano atrás, sites vinculados ao portal rs.gov.br, do Poder Executivo do Rio Grande do Sul, ficaram fora do ar após uma invasão desse tipo, mas voltaram a funcionar horas depois. O incidente, na madrugada do dia 8 de fevereiro, não chegou a causar perdas de dados ou expor usuários, pois teve abrangência limitada.

Constatado 19 minutos após o seu início, o ataque motivou o acionamento de um plano de contingência pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs), responsável pela administração das páginas. As medidas adotadas incluíram a suspensão intencional dos endereços eletrônicos, em caráter preventivo.

“O ataque aos sistemas se deu em um ambiente restrito e não gerou perda de dados ou vazamento de informações pessoais”, garantiu o Executivo. “Com isso, os horários agendados pela população em serviços vinculados ao governo estadual foram cumpridos ao longo do dia, com restrição apenas a novos agendamentos, funcionalidade agora novamente disponível.”

Na mesma época, foram alvo de ataque desse tipo os sistemas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). Mas nesse caso a paralisação total ou parcial do site oficial do órgão durou diversas semanas, causando transtornos ao órgão, aos servidores e população.

Invasões por hackers também atingiram as plataformas digitais do Ministério da Saúde, afetando a atualização de dados estatísticos sobre a campanha de vacinação contra o coronavírus no País, dentre outros problemas.

(Marcello Campos)

