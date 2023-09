Rio Grande do Sul Conta oficial Pix do governo gaúcho para auxiliar vítimas do ciclone já alcançou mais de R$ 2,2 milhões em doações

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2023

Foi estabelecida uma chave Pix para que empresas e pessoas físicas possam repassar qualquer valor, de forma segura, para um canal oficial. Foto: Divulgação/GovRS Foi estabelecida uma chave Pix para que empresas e pessoas físicas possam repassar qualquer valor, de forma segura, para um canal oficial. (Foto: Divulgação/GovRS) Foto: Divulgação/GovRS

A conta SOS Rio Grande do Sul já alcançou R$ 2.2 milhões em doações até esta segunda-feira (11). A conta oficial Pix foi criada pelo governo do Estado, no último sábado (9), para receber doações em dinheiro daqueles que quiserem ajudar as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul na semana passada.

Foi estabelecida uma chave Pix (CNPJ: 92.958.800/0001-38) para que empresas e pessoas físicas possam repassar qualquer valor, de forma segura, para um canal oficial.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o governador Eduardo Leite reforçou que as doações que estão sendo enviadas vão apoiar iniciativas de recuperação do meio de vida das pessoas nos locais afetados.

“Não é dinheiro para o governo, não é dinheiro para as contas públicas, é recurso que vai ser gerenciado com a participação da sociedade civil para fazer chegar nas pessoas que precisam”, enfatizou.

Leite lembrou que o orçamento público vai contemplar as ações de reconstrução das cidades, como obras de infraestrutura (estradas, pontes), recuperação de escolas e até construção de casas.

“O orçamento público não alcança determinadas finalidades, como colocar o recurso na mão de um pequeno empreendedor que vai precisar comprar itens para o seu pequeno comércio para recomeçar as suas atividades, ou ajudar uma família que foi muito atingida a comprar mobiliários. A gente criou esse caminho de contribuição, com transparência, com auditoria e segurança para as pessoas poderem contribuir”, explicou o governador.

Os valores serão geridos em parceria com entidades reconhecidas no trabalho de assistência social e ajuda humanitária. A medida busca disponibilizar um canal seguro para canalizar as doações, que serão aplicadas de forma transparente, com fiscalização do poder público. Podem ser feitas doações de qualquer valor.

Retorno das aulas

O vice-governador Gabriel Souza, que está com seu gabinete montado na cidade de Encantado, disse no final da tarde desta segunda que a Escola Estadual de Ensino Médio Colinas, no município de Colinas, retoma as aulas nesta terça-feira (12).

“Assim começamos a restabelecer a vida normal dos municípios. Não mediremos esforços para que as aulas voltem o quanto antes e esperamos anunciar o retorno em mais estabelecimentos nos próximos dias”, disse Gabriel.

Para isso, estão sendo verificadas questões como garantia de transporte escolar e condições das escolas, mobiliários e recursos humanos. A limpeza das escolas está sendo feita por 50 apenados conduzidos pela Susepe. Este mesmo grupo deve ser encaminhado para ajudar na limpeza das vias urbanas dos municípios.

2023-09-11