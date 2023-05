Porto Alegre Contas de água têm datas de vencimento alteradas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











As alterações ocorrem devido à recente troca do sistema comercial do Dmae Foto: Luciano Lanes/PMPA As alterações ocorrem devido à recente troca do sistema comercial do Dmae. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) informou que, devido à recente troca do sistema comercial da autarquia, houve mudanças nas datas de vencimento das contas de competência de abril, cujo prazo de pagamento terminava entre os dias 5 e 16 de maio. As novas datas para limite do pagamento ficaram entre os dias 11 e 27.

O pagamento em débito em conta também teve a data de vencimento alterada. A Diretoria Comercial do Dmae identificou um crescimento na procura de usuários com débito em conta pela segunda via da fatura de água em postos de atendimento ou por meio dos canais digitais nas últimas semanas.

“Queremos tranquilizar a população, pois as datas de vencimento das duas formas de pagamento foram alteradas justamente por causa dessa troca do sistema”, afirmou o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.

As contas que possuem débito automático serão debitadas normalmente, e os clientes que recebem as faturas pelo correio ou por e-mail também terão a data de vencimento alterada. Além disso, para os clientes que não receberem a conta, é possível tirar a segunda via com atualização na data de vencimento no site do Dmae.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/contas-de-agua-tem-datas-de-vencimento-alteradas-em-porto-alegre/

Contas de água têm datas de vencimento alteradas em Porto Alegre

2023-05-17