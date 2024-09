Política “Continuamos trabalhando incansavelmente para reconstruir o Rio Grande do Sul”, afirma Lula

Na quarta, Lula anunciou novas medidas de apoio ao Estado

O presidente Lula afirmou que o governo federal continua “trabalhando incansavelmente para reconstruir o Rio Grande do Sul”. A declaração foi dada após o anúncio de novas medidas de apoio ao Estado, na quarta-feira (29), em Brasília.

“Um mês desde o início das enchentes no Rio Grande do Sul e um mês que o governo federal segue atuando no Sul. O governo federal apresentou um balanço de todas as ações em apoio aos gaúchos e gaúchas, e o anúncio de novas medidas. Além de ações como o início do pagamento do Auxílio Reconstrução, 7,7 mil toneladas de doações transportadas, 12 hospitais de campanha instalados e crédito para empresas, lançamos nova linha de financiamento no valor de R$ 15 bilhões, com juros bem abaixo da média, e ampliação do crédito rural para pequenos e médios agricultores com aporte adicional de R$ 600 milhões no FGO [Fundo de Garantia de Operações]. Continuamos trabalhando incansavelmente para reconstruir o Rio Grande do Sul”, declarou o petista nas redes sociais.

“O que estamos aprendendo no momento é que, se a gente trabalhar junto, teremos soluções eficazes e muito mais rápidas para ajudar o Sul. Estamos trabalhando para que não haja qualquer empecilho burocrático para que os investimentos cheguem na ponta para ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul”, declarou o presidente.

"Continuamos trabalhando incansavelmente para reconstruir o Rio Grande do Sul", afirma Lula

