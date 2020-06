Porto Alegre Contrato da PPP da Iluminação de Porto Alegre será assinado nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

Mais de 100 mil pontos serão substituídos por tecnologia LED, mais moderna e econômica. Foto: Eduardo Beleske/Arquivo PMPA Mais de 100 mil pontos serão substituídos por tecnologia LED, mais moderna e econômica. (Foto: Eduardo Beleske/Arquivo PMPA) Foto: Eduardo Beleske/Arquivo PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior realiza nesta quarta-feira (17), às 13h30, uma live no Facebook da Prefeitura de Porto Alegre com a participação da Concessionária IP Sul, que será a gestora do parque de iluminação da cidade pelos próximos 20 anos.

Segundo o Executivo, o evento marca a assinatura do contrato que irá proporcionar grandes benefícios para a cidade, com a troca dos mais de 100 mil pontos de iluminação pela tecnologia LED, mais moderna e econômica.

