Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Segundo balanço, cerca de 329 mil contribuintes, entre pessoas físicas e jurídicas, estão em débito. Foto: EBC Segundo balanço, cerca de 329 mil contribuintes, entre pessoas físicas e jurídicas, estão em débito. (Foto: EBC) Foto: EBC

Os contribuintes em atraso com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 têm até sexta-feira (18) para pagar o tributo e evitar a inscrição em Dívida Ativa da Fazenda Pública (DAT).

A inclusão do nome no cadastro, que se inicia no sábado (19), impõe proibições como a obtenção de certidões negativas e a possibilidade de lançamento do débito no Cadastro Informativo (Cadin/RS) e nos serviços de proteção ao crédito, a exemplo do Serasa, Boa Vista, entre outros.

Além da inclusão, o contribuinte segue sujeito a um acréscimo de 5% sobre valor devido e multa diária de 0,334% ao dia até o limite de 20%. O saldo da dívida é corrigido pela taxa Selic, atualmente em 15% ao ano, e poderá ser protestado em cartório e levado à cobrança judicial.

Os proprietários em situação irregular, caso sejam flagrados em circulação, ainda assumem o risco de serem multados.

De acordo com balanço da Secretaria da Fazenda (Sefaz), cerca de 329 mil contribuintes, entre pessoas físicas e jurídicas, estão em débito com o imposto há pelo menos 60 dias e sujeitos à execução da medida. A inadimplência apurada soma R$ 432 milhões em IPVA 2025 devido aos cofres públicos. Os devedores estão recebendo notificações via WhatsApp pela Receita.

Quem deve pagar?

– Proprietários de veículos fabricados a partir de 2006, exceto os isentos por lei.

Como pagar?

– Basta apresentar a placa e o Renavam do veículo.

– Em alguns bancos, pode ser solicitado o CPF do proprietário.

– Também é possível quitar a taxa de licenciamento e eventuais multas junto com o IPVA.

Onde pagar?

Bancos:

– Banrisul;

– Sicredi;

– Sicoob;

– Bradesco (somente correntistas);

– Banco do Brasil (somente correntistas);

– Lotéricas: da Caixa Econômica Federal;

– Pix: disponível em mais de 760 instituições financeiras.

Valor e QR Code

– No aplicativo IPVA RS, disponível em App Store, Google Play, ou no site de apps da Sefaz.

