Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

Atacante gremista se apresentou à Seleção venezuelana após o empate em 1 a 1 com o Estudiantes pela Libertadores, no último sábado (08) Foto: Lucas Uebel/Grêmio Atacante gremista se apresentou à seleção venezuelana após o empate em 1 a 1 com o Estudiantes pela Libertadores, no último sábado (8). (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após ser liberado pela Seleção da Venezuela para atuar pelo Grêmio contra Huachipato e Estudiantes, na Libertadores, Soteldo agora foi convocado pelo técnico Fernando Batista e poderá desfalcar o Tricolor gaúcho por até 10 jogos.

O jogador se apresentou à seleção venezuelana após o empate em 1 a 1 com o Estudiantes pela Libertadores, no último sábado (08), e irá disputar a Copa América. No pior cenário possível, Soteldo pode perder até 10 rodadas do Campeonato Brasileiro.

A Venezuela está no grupo B da Copa América, ao lado de Equador, Jamaica e México. A estreia contra os equatorianos será no dia 22 de junho. O desfalque de Soteldo é confirmado ao menos durante a disputa da primeira fase, até o dia 30. No Brasileirão, serão seis rodadas, com partidas contra Flamengo, Botafogo, Fortaleza, Internacional, Atlético-GO e Fluminense.

Caso a Venezuela avance às quartas de final, Soteldo pode perder os jogos contra Palmeiras e Juventude. Se a seleção passar para a semifinal, disputará mais duas partidas (final ou disputa de terceiro lugar), fazendo com que o atacante gremista seja desfalque contra o Cruzeiro, jogo ainda sem data definida, e Operário-PR, pela Copa do Brasil, possivelmente no dia 13 de julho.

O mesmo vale para outro titular no time de Renato Portaluppi. Villasanti se apresentou à seleção paraguaia na última segunda-feira (03) e ficou fora da partida contra o Estudiantes. A direção gremista havia solicitado o adiamento das apresentações de jogadores convocados por suas respectivas seleções, mas não conseguiu a liberação do volante paraguaio. Veja os jogos em que Soteldo irá desfalcar o Grêmio: Se a Venezuela cair na fase de grupos 13/06: Flamengo x Grêmio

16/06: Grêmio x Botafogo

19/06: Fortaleza x Grêmio

23/06: Grêmio x Inter

26/06: Atletico-GO x Grêmio

30/06: Grêmio x Fluminense Se a Venezuela cair nas quartas 04/07: Grêmio x Palmeiras

07/07: Juventude x Grêmio Se a Venezuela disputar a decisão de terceiro lugar ou a final Data a definir: Grêmio x Cruzeiro

Data a definir: Grêmio x Operário-PR

2024-06-10