Técnico do Brasil (foto) divulgou jogadores para as partidas contra Colômbia e Argentina, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo Foto: Rodrigo Ferreira/CBF (Foto: Rodrigo Ferreira/CBF) Foto: Rodrigo Ferreira/CBF

Após conquistar a Libertadores com o Fluminense no último sábado (04), o técnico Fernando Diniz anunciou nesta segunda-feira (06) sua terceira convocação como treinador da Seleção Brasileira. A lista é para os jogos contra Colômbia, no dia 16, e Argentina, no dia 21, no Maracanã, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo.

A principal novidade é a presença de Endrick, atacante de 17 anos do Palmeiras, convocado pela primeira vez. Lesionados, Casemiro e Neymar não foram chamados.

Confira a lista dos convocados:

GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Lucas Perri (Botafogo)

LATERAIS: Emerson Royal (Tottenham), Carlos Augusto (Inter de Milão), Renan Lodi (Olympique de Marselha)

ZAGUEIROS: Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense), Marquinhos (PSG)

MEIO-CAMPISTAS: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Joelinton (Newcastle), Raphael Veiga (Palmeiras), Rodrygo (Real Madrid)

ATACANTES: Endrick (Palmeiras), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Brighton), Paulinho (Atlético-MG), Pepê (Porto), Raphinha (Barcelona) e Vinicius Junior (Real Madrid)

Além de Endrick, a lista tem outros três estreantes na Seleção, também para o ataque: João Pedro, ex-Fluminense que está no Brighton, Paulinho, do Atlético-MG, e Pepê, ex-Grêmio, que está no Porto. Todos atuaram por seleções de base e a equipe pré-olímpica, mas nunca foram chamados para o time principal do Brasil.

Camisa 10 da Seleção, Neymar passou por uma cirurgia na última quinta-feira após romper os ligamentos do joelho esquerdo sem seu último jogo pelo Brasil. O atacante do Al-Hilal deve levar entre seis e oito meses para voltar à ativa.

Capitão com Fernando Diniz, o volante Casemiro tem um problema na coxa e ficará fora “por algumas semanas”, segundo anunciou seu clube, o Manchester United. Outra baixa para a lista desta segunda é o lateral Danilo, da Juventus, que também tem uma lesão na coxa.

