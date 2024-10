Rio Grande do Sul Cooperativas têm até esta sexta-feira para inscrever projetos em edital que distribuirá R$ 1 milhão

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Edital prevê valores para cooperativas de todos os ramos que tiverem projetos de inovação contemplados Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Termina nesta sexta-feira (04), o prazo para as inscrições no Edital de Inovação do Sescoop/RS. A iniciativa do Sistema Ocergs vai distribuir R$ 1 milhão para cooperativas gaúchas que apresentarem projetos de inovação.

As ideias contempladas poderão receber até R$ 200 mil em recursos, com possibilidade de incremento para iniciativas que envolvam intercooperação entre duas ou mais cooperativas, chegando a um apoio de até R$ 260 mil.

Para participar, as cooperativas, de qualquer ramo, precisam estar regulares junto ao Sistema Ocergs, ter realizado o Diagnóstico de Gestão da Inovação Cooperativa e estar envolvidas em um dos Programas de Monitoramento. Além disso, as cooperativas devem ter estrutura para acompanhar e executar os projetos, garantindo a prestação de contas conforme as normas do Sescoop/RS.

Serão contemplados projetos de inovação nas áreas de desenvolvimento de novos produtos e serviços, melhorias em processos, inovações organizacionais e estratégias de marketing. A iniciativa está alinhada com o Manual de Oslo, da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), garantindo que as inovações propostas sigam padrões internacionais de excelência.

As cooperativas interessadas devem submeter seus projetos através do e-mail inovacooprs@sescooprs.coop.br, seguindo as diretrizes estabelecidas no regulamento. O edital completo está disponível no site do Sistema Ocergs, no link https://somoscooperativismo-rs.coop.br/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=19654.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/cooperativas-tem-ate-esta-sexta-feira-para-inscrever-projetos-em-edital-que-distribuira-r-1-milhao/

Cooperativas têm até esta sexta-feira para inscrever projetos em edital que distribuirá R$ 1 milhão

2024-10-03