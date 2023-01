Esporte Copa América de 2024 será disputada nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

Competição contará com 10 seleções da América do Sul e seis da América do Norte e Caribe Foto: Agência Brasil Competição contará com 10 seleções da América do Sul e seis da América do Norte e Caribe (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

A Copa América de 2024 já tem local definido: Estados Unidos. Nesta edição, a competição contará com 10 seleções da Conmebol e mais seis da Concacaf. O anúncio aconteceu nesta sexta-feira (27) pelas confederações sul-americana e da América do Norte e Caribe.

O torneio irá ser organizado pelas duas confederações e disputado no ano de 2024, no verão dos Estados Unidos, entre junho a agosto. As seis melhores seleções da Concacaf na Liga das Nações do continente em 2023/24 entrarão na disputa como convidadas.

Isso ocorre pela decisão que de um acordo de colaboração estratégica entre as confederações para fortalecer e desenvolver o futebol nas regiões. O acordo também prevê competições de seleções femininas e um novo torneio de clubes.

As equipes femininas da América do Sul foram convidadas para participar da Copa Ouro Concacaf de 2024, que também será realizada nos EUA, com 12 seleções. As representantes sul-americanas serão: Brasil, Colômbia, Argentina e Paraguai.

A próxima Copa do Mundo, em 2026, vai ser disputada no México, Canadá e Estados Unidos.

