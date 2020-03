Esporte Copa América e Eurocopa são adiadas para 2021 devido ao coronavírus

17 de março de 2020

O Brasil é o atual campeão da Copa América Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Copa América deste ano, que seria disputada em junho e julho na Argentina e na Colômbia, foi adiada para 2021 em razão da pandemia de coronavírus.

A Eurocopa, torneio de seleções europeias que estava previsto para ocorrer no mesmo período da competição sul-americana, também foi transferida para o ano que vem.

As decisões foram tomadas nesta terça-feira (17) em reuniões por videoconferência da Conmebol e da Uefa com as federações dos países que participariam dos torneios.

De acordo com a Conmebol, os grupos, sedes e formato da Copa América serão mantidos. A data é que muda: a competição será realizada de 11 de junho a 10 de julho de 2021. Em 2020, o torneio começaria em 12 de junho e terminaria em 11 de julho.

O Brasil está no gupo B ao lado de Colômbia, Equador, Peru, Venezuela e Catar, sede da Copa de 2022 e um dos convidados para o torneio, assim como a Austrália (que está no grupo A, com sede na Argentina). A ideia da Conmebol é manter as duas seleções como convidadas.

