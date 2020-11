Esporte Copa do Brasil na KTO: Grêmio favorito fora e Inter mantém boas odds após mudança de técnico

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Foto: Divulgação

A semana do torcedor colorado começou de cabeça para baixo: Eduardo Coudet, comandante do Inter responsável pela primeira colocação no Campeonato Brasileiro e pelas classificações às oitavas da Libertadores e quartas da Copa do Brasil, se demitiu após receber uma oferta do Celta de Vigo, atualmente 17º colocado no Campeonato Espanhol.

Para o seu lugar foi contratado o experiente técnico Abel Braga, campeão da Libertadores da América e do Mundial de Clubes em 2006 pelo clube. Após passagens sem brilho por Flamengo e Vasco da Gama, o carioca tem o desafio de, primeiramente, encaminhar uma classificação para a próxima fase da Copa do Brasil no Beira-Rio.

O adversário tem no comando um velho conhecido: Lisca, que assumiu o Inter nos últimos três jogos da trágica campanha em 2016 que culminou no rebaixamento inédito à segunda divisão.

O folclórico comandante faz um trabalho consistente no América Mineiro, que perdeu apenas um jogo dos últimos 13 em todas as competições. Em segundo na Série B, o time de Belo Horizonte surpreendeu ao eliminar o poderoso Corinthians nas oitavas de final após vencer a ida fora de casa por 1 a 0 e empatar no Independência por 1 a 1. Ao lado do Cuiabá, adversário do Grêmio nesta fase, são as únicas equipes que se classificaram na última fase da competição e prometem ser uma pedra no sapato dos gaúchos.

Já nas apostas, o Internacional segue como favorito apesar da troca de treinador: a vitória colorada paga 1.57 na KTO.com, logo, a cada R$ 1,00 apostado, o lucro é de mais de 50% para o apostador, enquanto a vitória do América compensaria relevantes R$ 6,00.

Para quem está disposto a ousar numa vitória folgada da equipe de Abel Braga, a vitória com handicap -1, logo, que o Inter precisa vencer por mais de um gol de diferença, paga 1.95. Já no mercado do ‘Ambos Marcam’, para ambas as equipes fazerem, ao menos, um gol na partida, a cotação está avaliada em 2.05. Caso a aposta seja o contrário, para ao menos uma equipe não marcar, o valor diminui: 1.70.

Empolgado com a boa sequência nos últimos jogos, somando cinco vitórias consecutivas em todas as competições, o Grêmio vive num universo completamente diferente do Internacional: com os ânimos acalmados no Humaitá e com duas novas contratações, de Diego Churín (ex-Cerro Porteño) e Cesar Piñares (ex-Universidad Católica), a torcida parece ter selado de vez a paz com o ídolo Renato Portaluppi e bons ares sopram na Arena.

Apesar de não ter sido brilhante nas oitavas de final, a classificação às quartas da Copa do Brasil foi com dois triunfos contra um adversário da Série B: o Juventude. Agora, o destino fez com que os gremistas enfrentassem outra equipe da segunda divisão: o Cuiabá.

A equipe mato-grossense está em grande fase na Série B: clube relativamente jovem, fundado em 2001, vive o ápice até aqui de sua curta história. O campeão da Copa Verde de 2015 e 2019 irá tentar alcançar a sua maior façanha subindo para a primeira divisão.

Atualmente na terceira posição da Série B com uma sequência fantástica na temporada de 16 jogos invictos atuando como mandante, os comandados de Marcelo Chamusca não só estão em destaque nos pontos corridos como no mata-mata, já que eliminaram o Botafogo vencendo no Rio de Janeiro e empatando na cidade homônima. Estão a mais um passo de aumentar esta jornada inesperada!

Nas apostas, o Grêmio segue como franco-favorito mesmo atuando como visitante contra um sólido time que tem excelente retrospecto no seu mando de campo. O Tricolor Gaúcho, caso vença, pagará 1.69 para cada R$ 1,00 investido pelos apostadores. Aos mais conservadores, o ‘Empate Anula’ gremista – vence a aposta caso triunfe e devolve o dinheiro caso empate – paga 1.29 para cada real investido. A ‘zebra’ Cuiabá, por sua vez, tem bastante valor: pagando 4.60 na vitória na capital mato-grossense. Vale a aposta?

