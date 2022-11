Esporte Copa do Mundo: Daniel Alves bate recorde de 55 anos e se torna brasileiro mais velho convocado

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

“Hoje é dia de vitória. Estou muito feliz, receber essa notícia me enche de orgulho e satisfação", disse o atleta nas redes sociais. Foto: Lucas Figueiredo/CBF “Hoje é dia de vitória. Estou muito feliz, receber essa notícia me enche de orgulho e satisfação", disse o atleta nas redes sociais. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O técnico Tite anunciou, nesta segunda-feira (7), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Daniel Alves foi a grande surpresa. E seu nome na lista o fez atingir um recorde: ele se tornou o brasileiro mais velho a ser convocado para Copa do Mundo.

Aos 39 anos, Daniel Alves superou o recorde do ex-lateral direito Djalma Santos, que foi convocado com 37 quando a lista para o Mundial de 1966, na Inglaterra, foi anunciada.

Daniel Alves se pronunciou após a convocação para a Copa do Mundo: “As lágrimas que foram de tristeza [em 2018] agora são de alegria”.

As lágrimas de tristeza ditas por Daniel Alves fazem referência a lesão sofrida antes da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, onde acabou cortado. Ele disputará o seu terceiro mundial com a seleção brasileira — também esteve presente em 2010 e 2014.

“Hoje é dia de vitória. Estou muito feliz, receber essa notícia me enche de orgulho e satisfação. Quatro anos atrás, estávamos na mesma situação e acabei por uma lesão grave ficando de fora. As lágrimas naquele dia eram de tristeza e hoje são de alegria. Por isso, a frase clichê ‘nunca desista dos seus sonhos’ é real e estou aqui para comprovar isso.”

Outro “velho”

Curiosamente, Thiago Silva, de 38 anos, também superou Djalma Santos, mas ficou atrás de Daniel Alves, que também foi convocado para o Mundial do Catar.

Ao mesmo tempo, Thiago Silva também é recordista pois este é o máximo de convocações para Mundiais que um atleta brasileiro já conseguiu na história. A lista que o zagueiro divide é renomada e tem nomes como Pelé, Cafu e Ronaldo Fenômeno. A lista ficou assim: Thiago Silva (2010, 2014, 2018 e 2022); Pelé (1958, 1962, 1966 e 1970); Nilton Santos (1950, 1954, 1958 e 1962); Castilho (1950, 1954, 1958 e 1962); Djalma Santos (1954, 1958, 1962 e 1966); Emerson Leão (1970, 1974, 1978 e 1986); Cafu (1994, 1998, 2002 e 2006); e Ronaldo (1994, 1998, 2002 e 2006).

Atualmente, Antonio Carbajal e Rafael Márquez (México) e Lothar Matthaüs (Alemanha) detêm o recorde de maior número de Mundiais disputados – cinco Copas. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi (Argentina) jogaram em quatro Copas do Mundo e este ano vão igualar o recorde.

